Noc s Andersenem v Hradišti oslavila výročí Rychlých šípů

„Směsice hlasů se odtamtud ozývala. Výkřiky, smích, někdy hlasitější, jindy sotva slyšitelné. Jarka navrhoval, aby se přiblížili až k nižší zdi lemující dvůr a vyslechli nějaké rozhovory. Mirek však s Jarkovým návrhem nesouhlasil,“ rozléhal se hlas herečky Slováckého divadla Barbory Nesvadbové.

Ta popisovala dětem v hradišťské Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana další dobrodružství legendární party Rychlých šípů, kterou začala letos už devatenáctá Noc s Andersenem.

Téma Rychlých šípů nebylo vybráno náhodně. Pět kamarádů z pera Jaroslava Foglara tento rok totiž oslavuje osmdesátileté jubileum od svého vzniku.

„Ve dvanáct hodin jsme zahajovali Noc a Andersenem s dětmi v nemocnici. Od šesti pak začal program u nás v knihovně. Ten obsahoval pozdrav přímo od pana Andersena, předčítání Barbory Nesvadbové a chystáme se také hledat ježka v kleci. Vydáme se navíc na stopovačku přímo do města,“ popsala při úvodu Noci s Andersenem nabitý páteční program Hana Hanáčková, která před devatenácti lety dnes mezinárodní akci zakládala.

„Po povodních jsme měli knihovnu dlouho zavřenou, až se otevřela v roce 1999. Když jsme otvírali tehdy dětské oddělení a dětský psycholog nám vyprávěl o tom, jak důležité je pro děti číst, napadlo nás na začátku dubna u příležitosti oslav narození Hanse Christiana Andersena uspořádat čtení s těmi nejmenšími. To se nakonec chytilo i jinde,“ vzpomínala na prvotní impuls, který vedl k tomu, že v roce 2018 tráví děti noc s knihami v 619 knihovnách a 650 školách v České republice.

V zahraničí pak pořádá Noc s Andersenem přes 280 institucí, mezi nimiž nechybí ani české školy v Kodani, Velké Británii či na Novém Zélandu.

Zájemci přitom měli na výběr ze tří důležitých výročí.

„Cínovému vojáčkovi je sto osmdesát let, Pejskovi a kočičce je devadesát let a Rychlým šípům osmdesát let. Tyto tři témata jsme nabídli všem účastníkům letošní noci,“ vyjmenoval Hana Hanáčková významné díla Hanse Christiana Andersena, Josefa Čapka a Jaroslava Foglara.

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem se poprvé konala v Uherském Hradišti v roce 2000. Zakladatelky v osobách Hany Hanáčkové a Mirky Čapkové tehdy uspořádaly u příležitosti oslav Mezinárodního dnu dětské knihy a oslav narození Hanse Christiana Andersena čtení pohádek, soutěžení a her spojené s přenocováním přímo v prostorách knihovny. Už rok nato přejalo Noc s Andersenem na čtyřicet knihoven v České republice, aby v roce 2018 překračoval zástup institucí zapojených do této akce číslo 1500. Za založení dnes mezinárodní akce dostaly obě autorky řadu ocenění, jakými je například Cena českých knihovníků za dlouholetou organizaci k podpoře četby, Cena za mimořádný počin v oblasti vzdělávání, šíření a propagace literatury či Cena za propagaci a šíření znalostí o Hansi Christianu Andersenovi.