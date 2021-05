„Rozhodně nelze srovnávat poslední dva roky s rokem 2019 a dřívějšími. Koronavirus loni více a letos snad o trochu méně akci omezil,“ řekl mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.

Po celé arcidiecézi se dříve zapojovalo do akce přes 200 kostelů, z toho jen ve Zlínském kraji kolem 80. Letos je přihlášených kostelů v rámci Arcibiskupství olomouckého 130, v našem kraji 49.

Pandemie také ovlivní programovou skladbu akce.

„Organizátoři se ve větší míře soustředí na venkovní prostory, využívají zahrady kolem kostelů a far anebo třeba lákají k návštěvě drobných sakrálních objektů v krajině. To ostatně souzní s letošním hlavním tématem Noci kostelů, kterým je ekologie,“ pokračuje Jiří Gračka.

Táhnou zapomenuté památky

Program se plánuje dlouhodobě dopředu, takže se už při jeho tvorbě s omezeními počítalo.

„Nikde se neplánovalo něco, co by bylo teď třeba rušit,“ je rád Gračka. Spíše naopak. Postupné rozvolňování umožňuje zařadit do programu i to, co by před měsícem či dvěma bylo nemyslitelné. Například hudební vystoupení. Díky rozvolňování se tak třeba návštěvníci kroměřížského kostela Nanebevzetí Panny Marie mohou těšit na koncert při svíčkách.

Který kostel však patří mezi ty nejoblíbenější a návštěvníky hojně vyhledávaný nelze říct. Podle mluvčího Arcibiskupství olomouckého lákají jak starobylé a velké památky, tak těžko přístupné a „zapomenuté“ menší stavby.

„V Kroměříži vždy býval veliký zájem třeba o dvě školní kaple Arcibiskupského gymnázia nebo o kapli v klášteře na Malém Valu, kam se veřejnost běžně nedostane,“ prozrazuje Gračka.

Po stopách Broučků

Zajímavý program si připravují také na Velké Lhotě na Valašsku v místním památkově chráněném tolerančním kostele.

„Letošní program, který připravujeme ve spolupráci s obcí, je inspirován 175. výročím narození Jana Karafiáta, autora dětské knížky Broučci,“ přiblížili kurátor místního evangelického sboru Jan Ježík a administrátor sboru farář Mirosław Jelinek.

Jan Karafiát působil v kostele ve Velké Lhotě 20 let jako farář, celý program proto bude zaměřený na jeho osobu a dílo. Příchozí se mohou těšit na výstavu prací malířky a ilustrátorky knihy Broučci Vlasty Švejdové z Brna, a to za její osobní účasti. Chystá se také koncert s průvodním slovem s duchovní tematikou, výstavka amatérských prací dětí i dospělých na téma Karafiát a Broučci, scénka s tematikou Broučků či výtvarná dílna pro děti.

„Přítomná bude také paní Marie Mikulcová z Velkých Karlovic, autorka připravované knížky o Janu Karafiátovi,“ dodávají Jan Ježík a Mirosław Jelinek.

Kompletní program lze najít na internetových stránkách projektu www.nockostelu.cz.

Kostely v rámci Zlínského kraje, které se do akce zapojí

Okres Kroměříž

Kroměříž, klášterní kaple Povýšení sv. Kříže

Kroměříž, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kroměříž, kostel sv. Jana Křtitele

Kroměříž, kostel sv. Mořice

Kroměříž, pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje

Kvasice, hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kvasice, kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého

Zborovice, kostel sv. Bartoloměje

Okres Uherské Hradiště

Babice, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Boršice, kostel sv. Václava

Hluk, kostel sv. Vavřince

Jalubí, kostel sv. Jana Křtitele

Kudlovice, kaple sv. Andělů strážných

Kunovice, kostel sv. Petra a Pavla

Polešovice, kostel sv. Petra a Pavla

Uherské Hradiště, klášterní kostel Zvěstování Panny Marie

Uherské Hradiště, kostel sv. Františka Xaverského

Uherský Brod, chrám Mistra Jana Husa – CČSH

Velehrad, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje

Okres Vsetín

Hošťálková, kostel Českobratrské církve evangelické

Huslenky, evangelický kostel

Karolinka, kostel Panny Marie Karmelské

Kelč, kostel sv. Kateřiny

Kelč, kostel sv. Petra a Pavla

Lešná, kostel sv. Michaela archanděla

Rožnov pod Radhoštěm, evangelický kostel

Rožnov pod Radhoštěm, kostel Všech svatých

Střelná, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Střítež nad Bečvou, evangelický kostel

Valašské Meziříčí, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Valašské Meziříčí - Hrachovec, kaple Nanebevzetí Panny Marie

Valašské Meziříčí - Krásno, kostel sv. Jakuba

Velká Lhota u Valašského Meziříčí, evangelický toleranční dřevěný kostel

Vsetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Okres Zlín

Držková, kaple sv. Václava

Fryšták, kostel sv. Mikuláše

Luhačovice, kostel svaté Rodiny

Otrokovice, kostel sv. Vojtěcha

Otrokovice-Kvítkovice, kaple sv. Anny

Pohořelice, farní kostel sv. Jana Nepomuckého

Pohořelice, kostel sv. Jiljí, hřbitov

Valašské Klobouky, Kaple sv. Cyrila a Metoděje (Cyrilka)

Valašské Klobouky, kostel Povýšení sv. Kříže

Zádveřice-Raková, evangelický kostel

Zlín, kostel Českobratrské církve evangelické

Zlín, kostel sv. Filipa a Jakuba

Zlín-Štípa, kaple Kristova vzkříšení

Zlín-Štípa, kostel Narození Panny Marie

Zlín-Štípa, starý gotický kostel

zdroj: www.nockostelu.cz