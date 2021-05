Koncert je pořádán na podporu dvou desítek zoologických zahrad sdružených v UCSZOO (Unie českých a slovenských zoologických zahrad), které se z důvodu několikaměsíční povinné uzávěry ocitly v kritické ekonomické situaci.

Online vysílání bude přístupné na portálu Ticketstream.cz, kde byl již zahájen předprodej vstupenek.

„Cílem této dobročinné akce je vybrat finanční prostředky a pomoci zoologickým zahradám minimalizovat dopad vládních opatření souvisejících s pandemií onemocnění covid-19,“ uvedla vedoucí oddělení marketingu Zoo Zlín Romana Bujáčková.

Za původní myšlenkou i kompletní realizací akce stojí produkční tým vedený Tomášem Vimmerem.

„Když se k nám z médií dostala informace o složité situaci zoologických zahrad, cítili jsme potřebu okamžitě pomoci. Obrátili jsme se s nabídkou na ředitele liberecké zoo Davida Nejedla a po konzultaci se rozhodli uspořádat benefiční koncert pro všech dvacet unijních zoologických zahrad,“ říká Tomáš Vimmer.

„Jedná se o zcela unikátní projekt, vůbec první svého druhu. Pevně věříme, že přinese úspěch a podaří se nám prostřednictvím známých osobností vybrat pro zoo další finanční prostředky,“ dodává.

Tento unikátní streamovaný online koncert proběhne formou OpenAir na zahradě Kulturního střediska Lidové sady, které je součástí Zoologické zahrady Liberec.

Diváci se tak ocitnou nejen na koncertě plném skvělých interpretů, jako jsou No Name, Rybičky 48, Dan Bárta, MIG21, Jakub Děkan, Denoi, LinaKaro a Igor Orozovič s kapelou, ale též v příjemném a vzdušném prostředí, aniž by opustili své domovy.

Moderátorem akce bude Libor Bouček a program bude kromě hudebních vystoupení zahrnovat i zajímavé rozhovory a krátké virtuální prohlídky zapojených zoo.

Koupí vstupenky si diváci užijí nejen hudební odpoledne plné hvězd, ale též podpoří chod 20 zoologických zahrad v České a Slovenské republice.

Přestože byly všechny zapojené zoologické zahrady v průběhu dubna opětovně otevřené, zdaleka to nevykompenzuje milionové ztráty způsobené déle než 200 dní trvající povinnou uzávěrou.