Nivnická Rajčovna se dočká důstojného vzhledu

Gastronomie - Gastronomie Kuchař/pizzař 25 000 Kč

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) Kuchař/ka(kromě šéfkuchařů). Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Hledáme spolehlivé a schopné kolegy do našeho týmu kuchařů. Jsme zaměření předevší na lokální kuchyni, čerstvé suroviny a sezóní speciality. U nás se nestkáte s vývařovnou obědových menu ani gurmánskou gastronomí světového věhlasu. Zakládáme si na chuti, prezentaci a jednoduchosti., Co můžeme nabídnout, - zajímavé mzdové ohodnocení 25.000 – 30.000 Kč + bonusy, - možnost dlouhodobé spolupráce a kariérního růstu, - možnost ubytování, - práce na hlavní pracovní poměr, - pracovní doba krátký/dlouhý, - personální strava, - školení a kurzy v oblasti gastronomie, - zaměstnanecké benefity: wellness, sleva na zájezdy z CA Régio, využití služeb partnerských podniků se slevou 30% - Hotel Bukovanský mlýn, Penzion Régio, Co očekáváme, - pozitivní přístup k práci a časová flexibilita, - preferujeme praxi v oboru nebo vyučení, V naší firmě si všímáme pracovitých lidí a dokážeme je patřičně odměnit., Své životopisy s fotkou zasílejte na mail lexa@chata.cz, Odpovíme všem uchazečům, ať už kladně či záporně.. Pracoviště: Hotel buchlov***, Polesí, č.p. 297, 687 08 Buchlovice. Informace: Jan Lexa, +420 773 796 300.