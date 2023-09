/FOTOGALERIE/ Ani olověné mraky a dopolední déšť neodradily 323 účastníků od startu na prvním ročníku akce s názvem Pohybem pro Domácí hospic Antonínek, která se uskutečnila v sobotu 23. září v Nivnici.

Více než 100 tisíc korun vybrali v Nivnici při akci Pohybem pro Domácí hospic Antonínek; sobota 23. září 2023 | Foto: Charita Uherské Hradiště/Lenka Fojtíková

„Když jsme se ráno probudili a venku pršelo, měli jsme z počasí doopravdy respekt. Obávali jsme se, že nikdo nepřijde,“ připustila za pořadatele Renata Charvátová z uskupení žen, které si říkají Mamky-lamky.

Právě ony přišly s nápadem akci na pomoc domácího hospice uspořádat. Obavy pořadatelského týmu z nízké účasti se ukázaly být zbytečné.

„Nakonec přišlo přes tři sta lidí a k tomu je zapotřebí přičíst i na tři desítky organizátorů. To jsme doopravdy nečekali. Máme obrovskou radost ze zájmu všech, kdo se zúčastnili. Nesmírně si toho vážíme. Stejně jako těch, kdo se zapojili do organizace a jakýmkoliv způsobem pomohli,“ řekla Renata Charvátová.

Gurmánský den pod širým nebem ve Skanzenu Rochus ani déšť nezhatil

První se u registrace objevil Adam Gazdík z Uherského Brodu. „Občas si zaběhám. Přišel jsem, abych podpořil domácí hospic a také si zasportoval,“ uvedl muž.

„My jsme dojeli celá rodina. Naše tři dcery ještě pozvaly kamarádku, tak je nás šest. Domácí hospic Antonínek dělá lidem v našem regionu obrovskou službu, proto tady jsme,“ řekl v cíli místostarosta Starého Města Kamil Psotka.

VIDEO: Nebezpečí povodní v Nedakonicích zabrání úpravy koryta Dlouhé řeky

Pořadatelé pro účastníky připravili tři tratě v délce 1,5 kilometru, 2,5 kilometru a 7 kilometrů. „Nejkratší vedla po asfaltu, další i po travnatých polních cestách. Nejnáročnější byla sedmikilometrová trať, kde museli účastníci běžet i po rozbahněných polňačkách. Všechny jsme na to upozorňovali, aby nebyli zaskočeni,“ řekla Renata Charvátová.

Nejdelší trasu nejrychleji zvládl Lukáš Straňák z Nivnice. „Chvilkami to bylo hodně náročné, ale dalo se to zvládnout. Běhám pravidelně a také hraji fotbal. V neděli máme zápas, tak dnes to pro mne byl takový trénink,“ prozradil nejrychlejší vytrvalec.

Odměna v cíli: perníkové srdce.Zdroj: Charita Uherské Hradiště/Lenka FojtíkováV cíli dostal každý účastník perníkové srdíčko. „Z jejich přípravy mám velikou radost. Jedna maminka udělala těsto, babičky v charitním domě z něho upekly srdíčka a další ženy se zapojily do zdobení. V Misijním klubku jsme potom s dětmi vše zabalily a připravily pro účastníky,“ popsala spolupráci na sladké odměně Renata Charvátová.

Po doběhu byli všichni pozváni do kavárny. Ta měla být původně ve farní zahradě se skákacím hradem a zábavou pro děti, ale nakonec našla zázemí v nedaleké Orlovně. Zde se mohli návštěvníci občerstvit různými nápoji a fantastickými zákusky, které napekly maminky a babičky. Myslivci z Korytné zase organizátorům zdarma navařili čtyřicet litrů výborného daňčího guláše.

Početná hodová chasa roztančila ulice v Jalubí

Vše se prodávalo a výtěžek z občerstvení ve výši celých 40 000 Kč poputuje také na podporu Domácího hospice Antonínek, stejně jako výtěžek z dobrovolného startovného ve výši 63 315 korun a po sbírce v kostele při nedělních bohoslužbách se částka zvýšila na 112 030 korun.

„Je to úžasná věc, co se v Nivnici navzdory nepříznivému počasí podařilo. Moc si této iniciativy vážíme. Svět není tak špatný, jak se někdy prezentuje v médiích. Iniciátorkám akce, všem dobrovolníkům, hasičům, kteří řídili dopravu, vedení obce, farnosti, myslivcům z Korytné a samozřejmě hlavně všem, kdo nás přišli podpořit pohybem, patří obrovské díky,“ řekl Radek Nohál, vedoucí Domácího hospice Antonínek, který provozují společně Charita Uherské Hradiště a Charita Uherský Brod. Výtěžek z dobrovolného startovného v hospici použijí na nákup polohovacího vozíku pro imobilní klienty.