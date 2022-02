Představuje národopisnou výstavku se zařízením a předměty zemědělské usedlosti z konce 19. století. V Sedlcké chalupě je možné vidět i celou historii nivnického kroje.

Společenský dům Beseda? Zatím jeho provoz blokovala opatření proti covidu

Ten má své kouzlo, stejně jako malebná krajina kolem obce. Návrší na jihovýchodní straně přechází do pohoří Bílé Karpaty s nejvyšším hřebenem Velká Javořina, které tvoří hranici mezi Moravou a Slovenskem. Na okraji obce se rozprostírá Nivnická riviéra – místo jako stvořené k relaxaci.

Nachází se tam levné ubytování v chatkách nebo stanech, zrekonstruované koupaliště, brouzdaliště, tenisové kurty a volejbalové hřiště.

Současnost v Nivnici se nese ve znamení budovatelského úsilí. Například v roce 2020 tam vyrostl v prostorách restaurace Beseda společenský dům stejného jména a o rok později realizovala tamní radnice dlouho připravovaný projekt s názvem Bydlení pro seniory, v rámci něhož vystavěli nový komunitní dům se třinácti byty, prioritně pro Nivničany.

„Dnes je plně obsazen a mně dělá radost, že se tam bydlící setkávají, besedují a navzájem se podporují,“ netají se spokojeností nivnický starosta Miroslav Vykydal.

Jak tvrdí, snaží se spravedlivě dělit finance do všech oblastí. Ne vždy ale lze podle jeho slov realizovat projekty prioritně v dané oblasti.

„Nutno je přihlížet nejen k potřebám, bezpečnosti a k poměru užitná hodnota a náklady, ale na druhé straně udělat něco i pro krásu a pro radost. A pak do rozhodování vstupují ještě dotační programy. Něco z oprav nebo investic v obci by i počkalo, ale objeví se dotace s dobrou alokací, tak by byl hřích dotaci nevyužít,“ vysvětluje Miroslav Vykydal své uvažování.