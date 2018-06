Nivničané se na zastávkách dočkají nových přístřešků

Čekání na autobus v Nivnici už nebude jako dřív. Tamější čtyři autobusové zastávky totiž v následujících týdnech čekají výrazné změny. Netradiční dřevěné budky, které mají podobu uzavřených altánů, nahradí prosklené přístřešky se zástěnou.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Černý

Změna se týká všech čtyř zastávek v obci ve směru na Uherský Brod, jeden nově přibude na zastávce u školy také v opačném směru na Korytnou.

„Dosavadní altány sloužily svému účelu více než dvacet let, v souladu s modernizací obce nastal čas i na jejich výměnu,“ uvedl nivnický starosta Miroslav Vykydal. Cena za pět nových přístřešků se vyšplhá na půl milionu korun.

„Často jsem ho využívala hlavně při nevhodném počasí. Líbí se mi, že budou více otevřené, občas to uvnitř altánů trošku zapáchalo,“ kvitovala výměnu zastávek Vendula Soukeníková, která v Nivnici žije.

Vedení obce původně plánovalo staré altány využít, starosta se dokonce na svém profilu na sociální síti ptal občanů, kam by měli přístřešky umístit. Lidé navrhovali využít altány jako úschovny pro kola, převlékárnu na koupaliště či dokonce jako kuřárnu. Objevil se však problém. Objekty byly tak kvalitně vyrobené a pevně smontované, že se demontáž ukázala jako velmi obtížná a pracná.

„Nejde to zvednout jeřábem, jak jsme plánovali, ani rozumně rozdělat na moduly,“ prohlásil Miroslav Vykydal.

Mnohem levněji by tak podle něj vyšlo případné vybudování zcela nového přístřešku. Umístění altánů mimo dohled obyvatel, například poblíž cyklostezky, by mohlo navíc podle starosty mohlo přinést další problémy.

„Obávám se, že by se tam začaly scházet různé skupinky lidí, které by tam třeba kouřily, popíjely, a to by nebylo dobré,“ myslí si první muž Nivnice.

Dělníci se proto pokusí přesunout pouze jediný objekt, který vedení obce slíbilo do zahrady pro místní mateřskou školku. Nové zastávky by měly do Nivnice dorazit na konci května, jejich instalaci mají v plánu na červen.

MATĚJ MADĚRA