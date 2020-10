Tam 47letého těžce nemocného muže původem ze Znojma navštívily pracovnice Odboru sociálních věcí Městského úřadu Uherský Brod.

„Byly jsme za ním, abychom zjistily jeho aktuální stav i situaci. Vzhledem k tomu, že nemá doklady totožnosti, je nutné mu pomoci s jejich vyřízením, abychom ho mohli zaevidovat do dávkového systému. Postupně zjišťujeme, zda má pán nějaké blízké osoby, které by bylo možno při řešení jeho nepříznivé životní situace kontaktovat,“ uvedla vedoucí brodského Odboru sociálních věcí Vladimíra Havlíková.

Vzhledem k tomu, že klient podle jejích slov není v evidenci žádného praktického lékaře, je potřeba jej zaregistrovat.

„Ve spolupráci s dalšími službami a institucemi budeme pracovat na postupném začleňování klienta do společnosti s čímž souvisí mimo jiné i nalezení vhodného bydlení,“ dodala Vladimíra Havlíková.

Ředitelka Městské nemocnice s klinikou v Uherském Brodě Aneta Prná Deníku potvrdila, že muž, který byl na LDN hospitalizován ve čtvrtek je v rukou tamních lékařů a je o něj postaráno stejně, jako v případě jiných pacientů.

„Pokud důvody k jeho hospitalizaci pominou, avšak nadále by potřeboval péči další osoby, propustíme jej tam, kde mu taková péče bude zajištěna,“ dodala Aneta Prná.

Dotáhnout do úspěšného konce případ nemocného muže bez domova, je rozhodnuta Bohumila Jančová, vedoucí nízkoprahového denního centra sv. Vincence v Uherském Brodě, poskytujícího služby lidem bez domova. Byla to právě ona spolu se svými kolegyněmi, které minulý týden podstoupily dvoudenní martýrium, když se o dotyčného musely zgruntu postarat při převozech i mezi nimi.

„Chci dosáhnout toho, aby byl pán umístěn do nějaké pečovatelské služby. Jsem ráda, že se do té záležitosti zapojil i městský odbor a že to společně zvládneme. Nějaké místo pro něj vyhlédnuté máme, ale uvidíme, jak to klapne. Jsme s pánem v telefonickém kontaktu. Ta jistota v nemocnici je podstatně lepší než jeho pobyt v jakémsi zatuchlém a studeném sklepě,“ poznamenala Bohumila Jančová.