„Oslovili jsme jej už loni, kdy u nás vystupoval poprvé. Tehdy se hodně hrála jedna jeho píseň a vzhledem k tomu, že pochází z obce nedaleko Brodu, měli jsme za to, že by k nám mohl přijet,“ vzpomíná majitelka Kafe uprostřed Monika Bartošová. Thom Artway, vlastním jménem Tomáš Maček pocházející z Vlachovic, tak zahájil už třetí ročník netradičního fetivalu VšehoDění v Uherském Hradišti, který se celý odehrává na dvorku kavárny v tamní prostřední ulici.

„Obraz, co vidíte za mnou, jsem kdysi koupil především kvůli jeho rámu, který se mi líbil a měl jsem za to, že si do něj dám plakát. No netrefil jsem se asi o deset čísel na každé straně, vyhodit mi jej ale bylo líto, tak jsem jej vzal sebou,“ jal se ještě před první písní Thom Artway vysvětlovat dekorace připravené na jevišti.