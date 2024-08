„Kdyby mi tehdy někdo řekl, jak to bude jednou vypadat? Ne, tomu by se nedalo uvěřit,“ říká. V té době už byl spolek na světě, letos slaví třicáté výročí, a Krämer tak naskočil do rozjetého vlaku. „Zrovna se začínalo s obnovou, do té doby se hlavně odlesňovalo, budovala se přístupová cesta a zázemí.“

V rámci letošní Hradozámecké noci čekala sobotní návštěvníky Cimburku noční prohlídka hradu i ohnivá show. | Video: DENÍK/Kristýna Klusáková

O tom, co se lidem ze spolku, který čítá čtyři desítky členů a nespočet spolpracujících příznivců, podařilo za ta léta na hradě udělat, se návštěvníci mohou přesvědčit v sobotu 3. srpna. Od 14 hodin se tady koná tvůrčí setkání umělců a řemeslníků nazvané Den múz.

Z řemesel už umí opravdu hodně

Zřícenina Cimburku byla na začátku devadesátých let minulého století na pokraji zkázy. Spolek si ji na deset let pronajal od tehdejšího vlastníka, Lesů české republiky, a pustil se do práce, o níž bylo jasné, že nemá konce. V roce 2004, právě před dvaceti lety, jej společně s městem Koryčany odkoupili.

close info Zdroj: Deník/Jakub Omelka zoom_in Zřícenina hradu Cimburk, srpen 2021.

„Pro jeho záchranu to bylo dobře,“ míní místostarosta Koryčan Lubomír Daníček. Události totiž dostaly rychlejší spád. Hrad se podařilo zařadit do státního programu záchrany architektonického dědictví, postupně na práci získali různé granty, rozjela se i přeshraniční spolupráce. „Otevřelo nám to možnosti, jak získat peníze a to byla cesta k profesionalizaci záchrany hradu,“ potvrzuje Krämer.

Ze zkušenosti už ví, že nestačí chtít opravit hrad. Aby to šlo, musí se to zkrátka umět. „Nemůžete postavit historika před rozpadlou zeď a chtít, aby ji dozdil. Neumí to.“ A i když se všichni časem naučili z jednotlivých řemesel opravdu hodně, k odborné práci zvou profesionály.

Zdivo zajišťují táhla

Kromě viditelných věcí, jako je opravené zdivo nebo zastřešení strážní věže a severovýchodní bašty, je na Cimburku hotová ohromná spousta práce, která vidět není. „Po malých částech, třeba dvou metrových, odkopávali terén, kontrolovalo se zdivo, případně se zpevňovalo táhlama. Hlína se prosívala, kvůli případným nálezům, a zase se to zahrnulo,“ popisuje Daníček. V mezičase památkáři pečlivě zdokumentovali stav odhalené části, rozkreslili a nafotili detaily. Teprve pak se mohlo jít dál.

close info Zdroj: Deník/Jakub Omelka zoom_in Zřícenina hradu Cimburk, srpen 2021.

Cílem není hrad Cimburk dostavět, ale technicky zabezpečit jeho zříceninu tak, aby dokázala vydržet další staletí. Pro historiky je to navíc unikátní zdroj informací a poznání. „Architektonicky je Cimburk jedinečný, stavitelé tam použili některé přelomové prvky,“ potvrzuje Daníček. Z Koryčan pochází a pod hradem vyrůstal. „Chodívalo se tam na čundry, přespat se dalo v jeskyni pod hradem,“ vzpomíná. Taky tam vždycky býval problém s vodou, i když studna na hradě je. "To ano, ale je suchá,“ prozrazuje Daníček.

Vybrali jsme pro vás: