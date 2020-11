Dlouholetý pedagog a publicista Jaromír Slavíček věří, že spousta dědečků a babiček určitě ví, co za státem nabízený bonus koupit pro sebe či pro své blízké.

„Sotvakdo by tento šlechetný čin nedokázal ocenit. Možná by někteří lidé chtěli důchodcům přidat ještě něco navíc, ale státní pokladna v těchto časech není bezedná. Přesto slíbené korunky jistě potěší. Ale nenamlouvejme si, že hmotné statky jsou tím nejdůležitějším,“ upozorňuje někdejší pedagog.

V současné těžké době by podle něj mohl být ještě větší potěchou zájem společnosti o tisíce seniorů strádajících nemocemi, samotou, z nichž mnoho žije zcela odtrženě od běžného života. Podané ruce, obrazně řečeno, by mnohdy mohly pomoct seniorům více, než co nevidět předávaná peněžní částka.

„Ano, je problém setkávat se s důchodci v době koronakrize. Je to svízelné a svým způsobem i rizikové. Domovy důchodců mají zákaz návštěv. Některé je výjimečně povolují s komunikací přes skleněnou přepážku. To ale není nejlepší řešení,“ uvažuje Jaromír Slavíček a poukazuje na možnost spojit se s dříve narozenými mobilním telefonem.

Avšak i takový kontakt má svá úskalí. Pravým dobrodiním by podle něj mohlo být zprostředkované předávání drobných dárečků a malůvek vytvářených dětskou rukou.

„Už několik let běží aktivita Ježíškova vnoučata, což je projekt Českého rozhlasu. Ten plní přání seniorům, kteří přišli o zájem vlastní rodiny, nebo ji už nemají. Jeho přičiněním tak vznikají v čase Vánoc nezřídka i nové rodiny,“ vysvětluje Jaromír Slavíček s tím, že tak se život může seniorů mění k lepšímu jak po fyzické, tak i po psychické stránce.

„Peníze či hmotné dárky dříve narozeným jsou nesporně cennými počiny, které dobu Vánoc zkrášlí, ale tím nejcennějším jsou lidská srdce bijící pro ty, co trpí pocitem bezmoci a samotou. V tom je třeba spatřovat lidskost času blížících se vánočních svátků,“ podotýká uherskobrodský senior.