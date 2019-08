I tři měsíce po neštěstí chodí lidé na pietní místo u řeky položit Ivánkovi hračky i květiny a zapalovat svíčky. Nikomu není do řeči.

Zbývají zatím nezodpovězené otázky jak a proč?

Odpovědi nemá ani starostka obce Jana Rýpalová.

„Zatím kromě zaslané tiskové zprávy policie krátce po tragédii mi nikdo nic oficiálně neoznámil,“ uvedla starostka s tím, že nebude událost dál komentovat.

Jak se neštěstí stalo, kdo za něj ponese odpovědnost a zda bude někdo stíhán policie zatím nesdělila.

„Čekáme na vyhotovení znaleckých posudků,“ uvedla za policii mluvčí Milena Šabatová. O jaké posudky jde se policie blíže nevyjádřila.

Deník tak zajímalo, jak se podobné případy vyšetřují.

„Bez znalosti konkrétní věci je možno se vyjádřit jen obecně. Pokud však policie prověřuje případy utonutí, tak nejčastěji v souvislosti s trestným činem usmrceni z nedbalosti, kde je základní trestní sazba 3 let odnětí svobody,“ uvedl bývalý státní zástupce a dnes soudce Roman Kafka.

Podle něj musí kriminalisté v těchto případech dokumentovat pohyb poškozeného, jakým způsobem se dostal do vody a zejména, zda za něj měl někdo odpovědnost. Jak ji vykonával a zda něco nezanedbal.

Nechybí výslechy. „Jiné by to bylo, pokud by šlo o podezření z úmyslného jednání. To už by bylo dokazování podrobnější,“ doplnil Kafka.

Deníku se podařilo mluvit s blízkou osobou chlapce. Svěřila se, jak Ivánek vyrůstal, i to, jak probíhaly hodiny, kdy jej hledaly stovky lidí. Nakonec však o den později Deník požádala, aby tyto detaily i její identita zůstaly nezveřejněny.

Chlapec podle všeho utonul 30. dubna večer, nalezen byl o den později.

„Je to strašné, babičku znám, hodně se o toho chlapečka starala, musí to mít těžké,“ uvedla jedna z místních obyvatelek.

Jméno, stejně jako další oslovení, zveřejnit nechtěla.

Připomněla i událost, která se v Podolí stala před desítkami let. Tenkrát vzala řeka život osmiletému chlapci.

„Probořil se pod ním led, neměl prý vůbec šanci, byla jsem tenkrát malá, ale tohle si pamatuji i z vyprávění,“ uvedla žena.

Snad už bylo neštěstí na jednu obec dost.

„Je to obrovská tragédie, doufám, že už se tady nic takového nebude opakovat,“ přeje si starostka.