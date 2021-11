Zdražování uhlí, palivového dřeva, peletek či briket se nevyhnulo ani Zlínskému kraji. Nahoru tam letí ceny těchto materiálů nejen u státní firmy Lesy ČR nebo u společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, která mimo jiné obhospodařuje lesní porosty v Bílých Karpatech a ve Chřibech, ale také u malých soukromých prodejců.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Zdroj: Deník„Koks a černé uhlí máme zdražené zhruba o 60 procent, brikety a koks se u nás dají sehnat za nezvýšenou cenu. Naši odběratelé ale už mají uhlí dávno doma. No a jak se bude cena těchto komodit pohybovat v následujícím období? To vám dnes nikdo neřekne, to ví snad jen naši dodavatelé,“ řekla provozovatelka Uhelných skladů ve Vizovicích Radmila Řezanková.