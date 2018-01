Nenalajnovaná křižovatka ve Starém Městě hrozí nehodami

Na první pohled klasická křižovatka ve tvaru T, která ve Starém Městě už od nepaměti spojuje ulici Huštěnovskou s hlavním tahem na Velehrad. Kromě jejích neobvykle velkých rozměrů by na ní snad nebylo ani nic nápadného. Až na jedno.

Na této křižovatce chybí řidičům naváděcí čáry.Foto: DENÍK/Vojtěch Trubačík

Od chvíle její poslední opravy v roce 2013 některým řidičům citelně chybí dopravní značení v podobě jejího nalajnování.

Nebezpečné situace, v nichž jde často o centimetry, tak podle řidičů na křižovatce vznikají téměř každodenně.

Vedení města je proto připraveno tento rok nepřehlednost křižovatky napravit.

„Křižovatka je extrémně nebezpečná. Projíždím jí často a samotnému mně několikrát chybělo jen pár centimetrů, abych se potkal s protijedoucím odbočujícím autem. Za takového stavu je podle mého pouze otázkou času, kdy se na ní stane opravdu škaredá havárie,“ říká Staroměšťan Hubert Rýc.

Důvodů, proč se doposud nenašla dostatečná vůle k nalajnování křižovatky, je podle něj více.

„Mám informace, že se na to netlačí kvůli motocyklovým závodům. Jedná se při nich o jednu z nejprudších zatáček a bílé čáry na zemi by prý dělaly závodníkům velké problémy,“ tvrdí Hubert Rýc.

Nejenom on by považoval na daném úseku vyznačení křižovatky pruhy za nápomocné.

„Jezdím přes ni na Velehrad a vím, že někdy auta stojí nebo jezdí hodně na těsno. Rozhodně by naváděcí čáry pomohly,“ souhlasí Dalimil Vávra.

Podle mluvčí uherskohradišťských policistů Mileny Šabatové by na daném úseku měly být minimálně vyznačeny navádějící čáry, přestože počet hlášených dopravních nehod za rok 2017 se nevymyká normálu.

„Za minulý rok evidujeme pouze dvě dopravní nehody, kdy jedna byla způsobená mikrospánkem a druhá nedáním přednosti,“ upřesnila Milena Šabatová.

Starosta Starého Města Josef Bazala přiznává, že dodnes mu nebyla závažnost situace známá.

„Netlačili jsme nijak na kraj, který je majitelem komunikace, i kvůli silničním závodům. Nicméně pokud jde o bezpečnost a křižovatce by opravdu pomohlo nalajnování, budeme se tomu co nejdříve věnovat. V současnosti to však znamená až po zimě, během níž nelze vodorovné dopravní značení provádět,“ vysvětlil Josef Bazala.

Jako nejzazší termín pro označení křižovatky ulic Huštěnovská a Velehradská vidí provozně technický náměstek Ředitelství silnic Zlínského kraje konec března.

„Pokud dostaneme my policisté nebo příslušný úřad podnět od řidičů či obyvatel, bude zhruba pětačtyřicet dnů trvat, než se vše papírově vyřídí. I tak bychom byli ale závislí na počasí, takže reálně lze počítat s nalajnováním až na začátku jara,“ dodal Radek Berecka.

Za dostatečný podnět přitom policisté považují otázky, které jim Deník ohledně křižovatky zaslal.

„Vaše dotazy bereme jako podnět, který v nejbližší době bude odeslán na Ředitelství silnic Zlínského kraje,“ potvrdila Milena Šabatová.