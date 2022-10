V rámci úprav byla nainstalována nová vzduchotechnika, vybudováno ocelové schodiště, přístavba se dvěma výtahy a evakuačním schodištěm. Na střeše budovy je umístěna fotovoltaika, která má nemocnici pomoct s náročným energetickým provozem.

„Jsem moc rád, že přestavba plicního pavilonu přinese Uherskohradišťské nemocnici nejen vyšší kvalitu péče, ale i větší komfort pro pacienty našeho regionu a lepší zázemí pro personál oddělení. Velké poděkování patří Zlínskému kraji, který je investorem stavby. Zrekonstruovaný pavilon doplňuje moderní komplex vzájemně propojených budov a přímo navazuje na centrální objekty chirurgických a interních oborů,“ sdělil předseda představenstva Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek.

Práce na rekonstrukci pavilonu započaly na začátku září v roce 2020. V první polovině října 2022 bude zahájeno stěhování jednotlivých pracovišť, následně spustí plný provoz většina oddělení.

Vlastníkem je Zlínský kraj

“Přestavbu plicního pavilonu vyčíslenou na necelých 260 milionů korun včetně DPH (bez započtení fotovoltaiky) financoval Zlínský kraj, který je vlastníkem budovy. Nábytek a lékařskou technologii hradila Uherskohradišťská nemocnice z vlastních zdrojů,” uvedla mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Lucie Sedláčková.

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš poděkoval vedení Uherskohradišťské nemocnice a pochválil jej za aktivní přístup a nastolení trendu plánovaných oprav a rekonstrukcí jednotlivých pavilonů.

“Svou jasnou vizí motivuje i ostatní nemocnice v kraji a je jejich velkým vzorem,“ poznamenal hejtman při slavnostním otevření zmodernizovaného areálu.

Za dva roky oslaví Uherskohradišťská nemocnice 100 let. Do té doby by podle Petra Sládka chtěli v Uherskohradišťské nemocnici dokončit další projekty, mezi něž patří především rekonstrukce „staré interny“, přístavba na porodnicko gynekologickém oddělení a rekonstrukce spalovny.