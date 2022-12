„Ceny energií byly Zlínským krajem, jakožto zřizovatelem nemocnice, s předstihem zafixovány až do konce roku 2024,“ naznačil Jaroslav Zemánek.

Monitorují však spotřebu energií ve všech objektech a pomocí regulace optimalizují teploty ve zdravotnických i technických provozech.

„Chod nemocnice není a v blízké budoucnosti nebude v důsledku zvýšení cen energií omezen,“ řekl Jaroslav Zemánek. Pacienti v aspektech souvisejících se zdravotní péčí tam prý zdražování nepocítí. Rostoucí náklady však vyvolaly zvýšení cen v komerčních aktivitách, např. v nemocničních bufetech.

Nemocnice v Uherském Brodě. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jiří Kordovaník

V Městské nemocnici s poliklinikou v Uherském Brodě podle jejího staronového šéfa Ferdinanda Kubáníka opět slibuje úhradová vyhláška na příští rok mírné navýšení, takže z toho chtějí částečně pokrýt kompenzaci navýšení cen energií.

„Ceny energií máme vysoutěženy na rok 2023 v rámci centrálního zadávání na burze a cena se může stále měnit. Proto se na to nelze úplně připravit. Situaci proto budeme během roku vyhodnocovat. Samozřejmě hledáme i jiné možnosti, jak ušetřit na energiích. Například uvažujeme o fotovoltaice, měníme úsporné žárovky a podobně. Hodně záleží také na počasí, když je mírná zima, tak to má to vliv na celkovou spotřebu tepla,“ vysvětloval Deníku Ferdinand Kubáník s tím, že nechce omezit jakoukoliv péči o pacienty.

„Navíc úhradový mechanizmus ze strany zdravotních pojišťoven je postaven tak, že pacienty potřebujete, od toho se odvíjí příjem. Personál je na druhou stranu to nejcennější, co naše nemocnice má a proto chceme, aby to pocítili co nejméně,“ nechal se slyšet Ferdinand Kubáník. Z toho důvodu omezení, která musí nastavit, se mají týkat spíše omezení oprav či jiných provozních nákladů.

Obě zdravotnická zařízení však v příštím roce přesto kalkulují ve svých areálech s výstavbou a opravami.

Spalovna odpadu a rozšíření gynekologie

Mezi největší investiční akce Uherskohradišťské nemocnice pro následující období patří stavba spalovny nebezpečného odpadu a rozšíření budovy porodnicko gynekologického oddělení. V obou případech chtějí zahájit stavební práce na podzim příštího roku.

„Náklady na stavbu nové spalovny se pohybují okolo 175 milionů korun, zahájení provozu je plánováno na začátek roku 2025. Přístavba porodnicko gynekologického pavilonu vyjde nemocnici na přibližně 58 milionů korun. Úpravy zahrnují rozšíření lůžkové i ambulantní části, stavební práce by měly být finalizovány do konce roku 2024,“ naznačil Jaroslav Zemánek.

To Městskou nemocnici s poliklinikou v Uherském Brodě čeká několik rekonstrukcí nevyužitých prostor na ordinace.

„Ordinace chceme mít hotové do poloviny roku 2023. Přibudou tu nové odbornosti, například kožní ambulance. Největší investicí ale bude ta do proměny vnitřních prostor lékárny. Celkově se budeme na stavebních aktivitách pohybovat kolem 12 milionů korun. Počítám, že nakoupíme také přístrojové zařízení pro rehabilitaci,“ dodal Ferdinand Kubáník.