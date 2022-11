„Během celého měsíce listopadu se zájemci o testování na rakovinu varlat a prostaty mohou dostavit na pracoviště klinické biochemie, kde jim bude provedeno vyšetření spočívající v odběru malého vzorku krve. Pro prvních 500 zájemců je test zdarma, poté bude zpoplatněn částkou 100 korun,“ informovala Lucie Sedláčková, mluvčí nemocnice.

Odběr malého množství krve, který je prováděn ve všední den od 7 do 14.30 až do 30 listopadu, a to bez objednání a lékařského doporučení, nezabere se zaznamenáním osobních údajů víc než několik minut. Výsledek bude k dispozici ještě týž den.

Podpořit Movember a Uherskohradišťskou nemocnici lze letos poprvé i prostřednictvím účasti na charitativní akci Vyběhni v Movemberu s UHN.

"Stačí se přihlásit do mobilní aplikace pro měření aktivity Strava.com, zapojit se do klubu Vyběhni v Movemberu s UHN a poté naběhat co nejvíce kilometrů. Za každý uběhnutý kilometr nám partnerská firma Becman Coulter přispěje 5 korun, a to až do výše 6 tisíc kilometrů," upřesnila podmínky charitativní akce primářka oddělení klinické biochemie Bronislava Rozhonová.

Akce odstartovala 1. listopadu v 16 hodin společným startem a načtením prvních kilometrů od laboratoří klinické biochemie.

Bližší informace lze získat na číslech 572 529 770, 572 529 778.