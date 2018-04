Nemocnice mají strach z nové koncepce

O některá základní oddělení by mohly přijít jednotlivé nemocnice ve Zlínském kraji, včetně té uherskohradišťské, pokud by prošel návrh koncepce pro řízení nemocnic v letech 2018-2020.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Maršíček

Lékařská komora se obává také toho, že by špitály nemusely splňovat podmínky pro vzdělávání nových lékařů a sester a nebyly by pro ně tak atraktivní.

Ve Zlínském kraji proto vznikly v těchto dnech petice, které se kriticky staví proti plánovaným změnám v nemocnicích zřizovaných krajem, konkrétně se jedná o Krajskou nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně a okresní nemocnice v Uherském Hradišti, Kroměříži a Vsetíně.

Jedna z petic spatřila světlo světa minulý týden v Kroměřížské nemocnici a následně se rozšířila mezi lékaře a sestry do dalších zařízení, včetně Uherskohradišťské nemocnice.

„V okresních nemocnicích by existovala plánovaná a rehabilitační péče, když to přeženu, tak by to byly takové lepší léčebny dlouhodobě nemocných,“ uvedl předseda okresního sdružení České lékařské komory v Kroměříži Jaroslav Novák.

„Měli bychom se zamýšlet nad tím co nefunguje a nechat to, co funguje. Okresní nemocnice v současnosti mohou zajistit kvalitní specializovanou péči,“ myslí si Jaroslav Novák.

Lékařům však obecně vadí i další věci.

„Pokud mladý lékař nemá jistotu kvalitního vzdělání a získání atestace, tak si tu nemocnici nevybere a půjde jinam,“ obává se Jaroslav Novák.

Doktorům vadí také neutěšený stav v praktických ordinacích, kdy mnoho jejich kolegů přesluhuje a kraj zatím situaci příliš neřeší.

Petice však neorganizuje pouze personál nemocnic, ale také obyvatelé a někteří opoziční politici.

„Naší iniciativou vyjadřujeme naději, že se začne lépe diskutovat o plánovaných změnách. Obáváme se například přesunu krajské nemocnice, o kterém se mluví. Mnozí se bojí, co se bude dít, chceme lékařům ukázat, že v tom nejsou sami,“ uvedl předseda petičního výboru Zdeněk Mikel.

Situaci komplikuje fakt, že hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek odmítá předem zveřejnit finální návrh koncepce.

Tu chce veřejnosti představit až na jednání krajských zastupitelů 16. dubna.

Zástupci České lékařské komory v kraji se tak obávají, že nebudou mít dostatek prostoru na připomínkování materiálu do řádného jednání zastupitelstva, které je plánováno na 23. dubna.

„Petici děláme i kvůli tomu, že kraj zatím s komorou odmítá jednat,“ potvrdil předseda okresního sdružení České lékařské komory v Uherském Hradišti Jan Píštěk. Sběr podpisů skončí v pondělí 9. dubna, poté budou zaslány do kanceláře hejtmana. Ten na petenty reagoval minulý týden.

„Je to strategie k získávání voličů. Vše co se v různých peticích píše je nepřesné a hlavně zcela zbytečné, protože závěry lze dělat až na základě hotových materiálů, které zveřejníme 16. dubna,“ uvedl hejtman.

Autor: Matěj Maděra