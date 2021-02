Ozvou se dva dlouhé, hluboké tóny, které značí vytáčení videohovoru a pak promluví hlas postarší paní na druhé straně přístroje: „Ahoj, maminko.“ Hovor se navázal. „Věruško, jsi to ty?“ reaguje na pozdrav pětadevadesátiletá paní na nemocničním lůžku a pevně svírá v rukou tablet. „To víš, že jo. Já jsem tak ráda, že tě zase vidím,“ odpovídá dcera. Je to velmi emotivní zážitek. Nejen pro paní Navrátilovou, která znatelně pookřála.

Přítel podlehl

Díky nápadu vrchní sestry Aleny Brančíkové na oddělení Ošetřovatelské péče Kroměřížské nemocnice se už takových rozhovorů mezi rodinnými příslušníky a pacienty uskutečnily desítky. Zejména postarší lidé, kteří nemají telefon, nemohou mluvit se svými příbuznými. Kolektiv sester na oddělení to velmi trápilo. Z hygienických důvodů však covid pozitivním pacientům nemohly půjčovat své telefony.

„Vracela jsem se na podzim z práce domů smutná. Nebyli jsme zvyklí na pacienty v tak špatném stavu. Pacienti umírali. Rodina se s nimi nemohla rozloučit,“ vzpomíná na nejtěžší okamžiky, které zažívala v posledních měsících.

„Konkrétně zákaz návštěv mě opravdu trápil. Neustále jsem o tom doma mluvila. Zapůsobila jsem na přítele, který na oddělení koupil tablet,“ usmívá se vrchní sestra Alena Brančíková. Aby se z tabletu nemuselo telefonovat pouze přes počítačovou aplikaci, pořídila Kroměřížská nemocnice SIM kartu.

I sestry jsou dojaté

Zdravotní sestry se shodují, že tento, alespoň zprostředkovaný kontakt, pomáhá pacientům v uzdravování. „Pacienti by tablet i upusinkovali jak jsou šťastní, že rodinu vidí. Vidíme, že to má ve většině případů pozitivní vliv na psychiku,“ říká sestra z oddělení ošetřovatelské péče – od října covid stanice – Lenka Muchová. „Kolikrát jsme dojatí i my. I slza ukápne,“ přiznává Muchová.

Nejenom pacienti jsou za možnost spojení se s rodinou vděční. Nadšením srší i samotní příbuzní. „Jsem moc šťastná, že máte takové zařízení a občas se můžu s maminkou slyšet. Je úžasné, že jste si při své práci našli čas a zprostředkovali nám hovory,“ děkuje personálu nemocnice paní Věra, která si s maminkou volá každý den.