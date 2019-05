Poprvé tamní studenti hlasovali ve volbách prezidentských. Jejich hlavním iniciátorem byl tehdy osmnáctiletý gymnazista Ondřej Mráz z Uherského Hradiště.

„Nápad jsem přednesl ve studentském parlamentu. Spousta studentů ani nevěděla, že takové volby existují, ale chytlo se to,“ říká student. Ten nyní povýšil z řadového člena komise na předsedu. Na starosti měl proto tentokrát celý průběh voleb.

„Často se setkáváme se studenty, kteří přijdou a vůbec nevědí, že je tady nějaká plenta. Normálně by si svůj hlasovací lístek označili třeba na koleně,“ popisuje s úsměvem Ondřej Mráz.

Přínos studentských voleb je podle něj především v tom, že se studenti dozví, jak to u voleb chodí. S volební účastí ale příliš spokojený není. Přišlo totiž jen zhruba 10 procent tamních gymnazistů.

„Je to ale také termínem. Maturitní ročníky už totiž do školy nechodí. Navíc je teď asi padesátka studentů na výměnném pobytu ve Francii a další skupina odjela do Ruska,“ objasňuje Ondřej Mráz.

Ten zároveň přiznává, že roli rovněž hraje špatná obeznámenost s Evropskou unií (EU).

„Myslím taky, že spousta lidí má k EU nedůvěru. Naší rolí je ale právě vysvětlovat, co pro nás evropské společenství dělá,“ říká mladý student, který se o veřejné dění zajímá už odmalička.

„Pamatuji si, že když mi bylo deset, konaly se zrovna volby do Poslanecké sněmovny. Už tehdy jsem to prožíval a o politiku se zajímal čím dál víc,“ vzpomíná na politické začátky Ondřej Mráz.

Nyní se snaží angažovat zejména ve spolku Mladí lidovci, kde sbírá zkušenosti a poznává se s úspěšnými politiky. Zda se bude politice věnovat i v profesním životě zatím neví, rozhodně to ale nevylučuje.

„I kdybych do politiky nešel, tak jsem se o ní dozvěděl už hodně. Myslím si, že ty informace se mně v životě budou hodit,“ uzavírá mladý lidovec.