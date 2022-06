#clanek|5826518#

„Pravidelně tudy jezdím na kole a na přelomu května a června jsem si všiml, že napřed jednu tabuli někdo posprejoval, pak ji strhl a odnesl. No a posléze kdosi seškubl i tu druhou. Nevím, co si mám o tom myslet, jestli má někdo něco proti mně, anebo to je práce vandalů. Je to smutné,“ řekl Deníku Josef Bahula.

Znesvěcení hrdinského činu

Poškození a krádež tabulí šokovala a nepříjemně zaskočila i jejich spoluautora Jiřího Králíka.

„Tabule daly dost práce a nebyly úplně levné, zájem kolemjdoucích byl opravdu velký a nesetkal jsme se s žádnou negativní reakcí. Zničení obou tabulí a znesvěcení hrdinského činu, kdy se Josef Bahula statečně bránil fatálnímu středu s koly automobilu, mne však zaskočilo, navíc v době, kdy se stavíme do role národa významně oceňujícího hrdinství na Ukrajině. Zlu a zlomyslnosti se ale nemá a nesmí ustupovat, a tak zkusíme tabule opět nainstalovat. A věřím, že už konečně natrvalo,“ vyjádřil se Jiří Králík.

Sokol, běžec, cyklista, saunař a milovník aktivního života Josef Bahula

Takzvaná myší díra, bývalý propustek pod tratí, nyní využívaný jako podchod, podle mluvčího tamní radnice Jana Pášmy není monitorován kamerou městského dohlížecího systému.

„Kromě incidentu v roce 2018 jsme větší problémy s tímto podchodem nikdy neřešili, vandalismus jsme však oblasti takzvané myší díry opakovaně zaznamenali,“ přiznal Jan Pášma.

Do budoucna se podle jeho slov připravuje rozsáhlá rekonstrukce a modernizace vlakového nádraží a jeho okolí, při které by měl být zásadně řešen i podchod pod tratí.

„Na projektech, které by z myší díry vytvořily plnohodnotný, šest metrů široký pěší i cyklistický podchod, město se Správou železnic (SŽ) intenzivně pracuje. Podle harmonogramu SŽ by investice měla být zahájena v roce 2026,“ dodal Jan Pášma.