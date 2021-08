O první srpnové sobotě se uskuteční nad obcí Salaš na úpatí Chřibů pátý ročník závodu TFA Salašská rozhledna. Závod Toughest Firefighter Alive aneb Nejtvrdší hasič přežívá je zařazen do seriálu Zlínské ligy železných hasičů.

Rozhlednu nad Salaší budou dobývat hasiči z celé republiky. | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

Na startu závodu u rozhledny ve tvaru dvou proti sobě stojících sedmiček by si mělo dát dostaveníčko na osmdesát hasičů z České republiky. Závod je sestaven z těžkých úkolů, s nimiž se hasič při záchraně životů, zdraví a majetku setkává, a které jsou ověřením jeho fyzické zdatnosti. Závodníky čekají disciplíny, jakými jsou roztažení a motání hadic, překonávání bariéry, transport o hmotnosti osmdesátikilové figuríny, údery kladivem do hamrboxu, běh s hadicí do kopce, tahání zátěže na laně, transport zátěže tunelem a vyběhnutí 112 schodů, vedoucích na vrchol salašské rozhledny.