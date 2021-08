Rozhledna nad Salaší ve tvaru protilehlých sedmiček nebo nastavitelného klíče hasáku hostila o první srpnové sobotě 5. ročník závodu Toughest Firefighter Alive aneb Nejtvrdší hasič přežívá.

Závodu Nejtvrdší hasič přežívá se na Salaši zúčastnilo 71 závodníků. | Foto: Petr Andraško

Na startovní čáru závodu TFA Salašská rozhledna, který byl zařazený do seriálu Zlínské ligy železných hasičů, se postavilo jednasedmdesát soutěžících z České a Slovenské republiky. Závodníci rozdělení do čtyř kategorií, ženy, muži nad 35 let, muži do 35 let a kategorie Master s aktivním dýchacím přístrojem a nasazenou maskou, což byla nejtěžší kategorie, absolvovali náročné disciplíny.