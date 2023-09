Už i u veřejných toalet se stále více hledí na jejich praktičnost, ale také na jejich designové provedení. Nové a zajímavé toalety, i když netradiční, představili malým i dospělým návštěvníkům v KOVOZOO Staré Město. Aby bylo všem jasné, že jde o záchody, je na rohu domečku severského typu plakát s kratičkým textem: HOLKA nebo KLUK… tady je to fuk:)

Nové sociální zařízení. Záchod, toaleta, klozet – nebo jak tomu kdo říká, jsou někdy součásti návštěvy v KOVOZOO Staré Město. | Foto: Zdeněk Skalička

A nejsou to záchody jen tak ledajaké. Zelený domeček severského stylu s prosklenou střechou a s výhledem na kovošrot a oblohu. Více než polovina materiálu je recyklovaná, a tak i nové záchody naplňují hlavní motto areálu „S námi se v moři odpadů neztratíte,“ přiblížila nové záchody Martina Juřenová, PR REC Group.

Nové záchody jsou postaveny na strategickém místě v KOVOZOO, kde doposud chyběly, a to v blízkosti zastávky vláčku Steelinka a nového občerstvení U Pavouka, které se pro tuhle sezónu přestěhovalo z dřevěné budky do zděné budovy vedle ní. Samotná stavba WC je téměř celá pojata jako recyklovaná.

Použité materiály na ni pocházejí z cca 65 procent odpadů. Konkrétně se jedná o železné profily, které se již před lety dostaly do našeho kovošrotu a čekaly na své uplatnění. Střecha i záda domku jsou prosklené. Tvoří je sklo z odpadu, které bylo původní na dálnici jako protihluková stěna.

„Dřevěný obklad domku je z demolice původního cukrovaru z trámů střechy. Stáří dřeva odhadujeme na cca 200 let.“ informuje Bronislav Janeček, zakladatel a šéf KOVOZOO.

„V podlaze je použito pěnové sklo A-GLASS, což je izolační materiál, který vyrábíme z odpadového skla přímo ve Starém Městě. V podlaze je topení, aby byl jednodušší úklid v době podzim až jaro, kdy setřené podlahy prostě nechtějí schnout. Venkovní stěny jsou z palubky, která zůstala z jiné velké stavby a tady našla své správné uplatnění. Bylo potřeba hodně vybírat, ale povedlo se,“ popisuje projekt Bronislav Janeček.

Prostor záchodků je klimatizovaný a intenzivně větraný. Vnitřní stěny jsou kromě dřevěného obkladů zhotoveny ze sádrokartonu, na kterém návštěvník tzv. stěrku, jež má připomínat rezavou patinu, což je samozřejmě odkaz na kovošrot KOVOSTEEL Recycling.

„Interiér byl pojatý zajímavě a zároveň výchovně. Stěny kabin jsou z dřevovláknité desky v barevném provedení dveří podle barev odpadových nádob. Zelená – sklo, černá – směsný odpad, modrá – papír, červená – elektro, žlutá – plast a hnědá – bio,“ vysvětlila Martina Juřenová.

Aby to bylo dost jasné, dodala, že obrys odpadové nádoby, známé jako popelnice, je přímo vyobrazen na dveřích. Kromě odkazu na typ odpadu platný pro danou barvu, najdeme zde také symbol sanitárního zařízení, které se nachází za dveřmi. Takže je zde mísa nebo pisoár. Je to také navedení pro všechny, kteří do tohoto místa zamíří. Samozřejmě nechybí ani prostor pro hendikepované osoby. Místo umyvadel najde návštěvník toalet nerez„

„Nové WC je určeno všem, kterým se prostě chce na záchod… Nerozlišujeme pohlaví ani žádnou další variantu všech možností bytí… Je to prostě místo, určené pro vyměšovaný lidský odpad. I v tomto případě se držíme našeho hesla: S námi se v moři odpadů prostě neztratíte,” řekl pousmáním Bronislav Janeček.