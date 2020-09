V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí kraje Adéla Kousalová.

V kategorii webových stránek měst prvenství z loňského roku obhájily Valašské Klobouky, mezi obcemi zvítězily Zádveřice-Raková. Cena za nejlepší elektronickou službu putuje rovněž do Valašských Klobouk. Oceněným přišli osobně poblahopřát hejtman Jiří Čunek a krajský radní Petr Gazdík.

„V dnešní době je pro města a obce velmi těžké soupeřit s atraktivností zpravodajských severů, jejichž obsah je mnohdy tak šokující, že rychle odvádí pozornost lidí k tomu, co se jich vlastně až tak netýká, od toho, co by je mělo zajímat nejvíce, neboť se to vztahuje k místu, kde žijí. Za to, že se města a obce snaží se svými informacemi prorazit a předkládat je svým občanům atraktivní a zajímavou formou, jim proto patří velký dík. Dnes tu oceňujeme ty nejlepší z nich a já si moc přeji, aby byly vzorem a inspirací i pro ostatní,“ řekl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Radní Petr Gazdík k tomu dodal: „Webové stránky měst a obcí už nejsou jen hezkou výkladní skříní, ale v době v níž žijeme, jsou již nutností. Kvalitní webové stránky totiž mohou občanům pomoci získat důležité informace v mnoha, často složitých, situacích.“

V krajských kolech se soutěžilo ve třech kategoriích: Nejlepší webové stránky města (včetně magistrátů, městských částí a obvodů), Nejlepší webové stránky obce (včetně městysů) a Nejlepší elektronická služba. Krajské kolo soutěže uspořádal spolek Český zavináč ve spolupráci se Zlínským krajem. Přihlásilo se do něj celkem 6 měst, 19 obcí (nejvíce z celé republiky) a o vítězství se ucházely také 4 elektronické služby, které města nebo obce provozují.

V prvních dvou uvedených kategoriích hodnotila krajská odborná porota celkový dojem z webových stránek, dále jejich ovladatelnost, přehlednost, informační hodnotu, výtvarné zpracování, podporu zobrazení na mobilních zařízeních či bezbariérovou přístupnost. Valašské Klobouky a Zádveřice-Raková letos zvítězily zejména díky výborně zpracovaným povinně zveřejňovaným informacím a úřední desce.

V kategorii Nejlepší elektronická služba byly hodnoceny užitečnost služby a inovativnost řešení. Porotu nejvíce zaujal kvalitně zpracovaný mapový portál města Valašské Klobouky, který na jednom místě nabízí přehledné a užitečné informace vztahující se k územnímu plánu města, technické infrastruktuře, zeleni nebo vymezení záplavových území. Tyto informace lze navíc vrstvit, a tedy vzájemně kombinovat.

Vítězové v jednotlivých kategoriích postupují do celostátního kola soutěže, jehož výsledky budou slavnostně vyhlášeny 18. října v Hradci Králové.

Zlatý erb 2020 – výsledky za Zlínský kraj

Nejlepší webové stránky města:

1. Valašské Klobouky – https://www.valasskeklobouky.cz/

2. Vsetín – http://www.mestovsetin.cz/

3. Holešov – https://www.holesov.cz/

Nejlepší webové stránky obce:

1. Zádveřice-Raková – https://www.zadverice-rakova.cz/

2. Slopné – https://www.slopne.cz/

3. Horní Lhota – https://horni-lhota.cz/

Nejlepší elektronická služba:

1. Valašské Klobouky: Mapový portál obce – https://www.gobec.cz/valasske-klobouky/#17/2004265.97/6298912.75/KwbgbCBMwIYsAjAJiAjABgGbrRgnAIRg6qkqmTpE4ByMNQA

2. Přílepy: Online katalog přírůstků místní knihovny – https://prilepy.knihovna.cz/

3. Valašské Meziříčí: Elektronické objednání na úřad – https://www.valasskemezirici.cz/elektronicke-objednani-na-urad/d-6540/p1=17583