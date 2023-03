Košty vína jsou v březnu v řadě slováckých obcí v plném proudu. Dvě hodiny po druhém březnovém sobotním poledni se vyznavačům vinného moku otevřela například tělocvična tupeské základní a mateřské školy. Konal se tam XXXI. ročník koštu vína, jemuž 9. března předcházela degustace 377 vzorků vín z 22 obcí východní a jižní Moravy.

Jednatřicátý košt vína pořádali v sobotu 11. března 2023 v Tupesích. | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

Jedenáct tříčlenných degustačních porot, jimž předsedal garant výstavy Josef Bičan z Traplic, mělo za úkol posoudit, který vzorek dosáhne na 18,5 bodu či více a jeho majitel obdrží malou keramickou plaketu s modrou tupeskou růží.

Pro vítěze v odrůdě byla připravena keramická elipsa s emblémem vinného hroznu. Ta zamířila kupříkladu k tupeskému vinaři Petru Kočendovi za víno odrůdy Hibernal z pozdního sběru, ročníku 2022. Porotci mu přiřkli 19,3 bodu. Nejlepší kolekci vín, do níž bylo započteno pět vzorků, představil s počtem 94,6 bodu tupeský vinař František Maňásek.

Fajnšmekři popřáli na tupeském koštu svým jazykům nejen dlouhého vjemu rozmanitosti chutí a vůní vín, našli na ní své přátele, ale také diskutovali o tom, zda je lepší hodnotit při degustaci vína na stobodové nebo dvacetibodové stupnici. Mluvilo se i o tom, zda je dobré pořádat košty vín nehodnocené degustátory.

„Košt bez degustace by nám připadal ošizený, protože jeho návštěvníci, ale také vinaři by chtěli vědět, jak bylo to či ono víno hodnocené. V Tupesích jsme zatím schopni degustaci provádět odborně zdatnými porotci,“ nechal se slyšet Petr Kočenda, jeden z pořadatelů tupeského koštu vín.

Cílem koštu bylo podle pořadatelů Petra Kocourka, Jiřího Vávry, Michala Kostílka, Romana Bureše, Petra Kočendy a Drahoše Kňourka předvést široké veřejnosti krásu zralých vín, jejich jemnost, lahodnost, kultivovaný charakter v období před vrcholem nebo na vrcholu jejich jakosti.

„V roli starosty Tupes prožívám dnes první košt vína pořádaný našimi vinaři. S jeho přípravou a průběhem jsem maximálně spokojený, stejně jako s účastí milovníků vína. Nepočítám s tím, že by naši vinaři pořádali košty vína nehodnocené degustátory,“ svěřil se bez okolků starosta Tupes Jiří Kula.

K poklidu koštování vína vyhrávala od 17 hodin tupeská cimbálová muzika Džbánek, při níž vyznavači vína nejen zazpívali, ale i zatancovali.

Hradišťský Jan Popelka si pochvaloval, že vína na koštu v Tupesích v sobotu vystavovaná, byla velice dobrá. Vinařova práce ve vinici a starost o víno ve sklepě totiž podle něj košty nekončí.

„Až se rok sejde s rokem a budeme hodnotit vína z letošního roku, pak si můžeme povědět, zda se naplnila přání vinařů o letošním dobrém ročníku, mimořádných sladkostech a vysokých výnosech hroznů,“ popsal své pocity Jan Popelka.