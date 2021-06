Titul bude slavnostně předán za účasti veřejnosti 12. června v rámci „dne otevřených sadů“. Ocenění Nejlepší ekofarma roku uděluje PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců a Nadační fond Richarda Bartáka.

Eko sady Komňa leží v krajinné chráněné oblasti Bílé Karpaty. Majitel David Ryšavý je se svou rodinou založil v roce 2005. První sad o 300 stromech postupně doplnil o 3000 slivoní a v současnosti se jeho sady rozkládají na ploše téměř 9 ha. Od začátku přitom funguje v režimu ekologického zemědělství.

Hlavním produktem oceněného hospodářství jsou švestky. Loni jich tam sklidili přes 40 tun a více než 10 tun zpracovali – usušili nebo uvařili na povidla. Vyrábí se zde ale i další BIO produkty jako jablečný mošt, hrušková klevela, sušené hrušky a další výrobky.

Do práce kolem hospodářství je zapojena celá rodina – rodiče, manželka, sestra i synové. Lidé míří do Eko sadů Komňa nejen za skvělými biopotravinami – ale i na komentované prohlídky, přednášky, dny otevřených dveří. Přijíždí sem jak jednotlivci, tak i organizované skupiny od mateřských škol až po vysokoškoláky.

„Letos je to přes patnáct let od vysazení prvního stromu. Za tu dobu jsme toho krom výsadby zvládli docela hodně vybudovat. Ať už prvky k vytvoření přirozeného prostředí pro životy organismů jako jsou budky a nocoviště pro ptáky, hmyzí domky, hadovníky a ještěrkovníky, tak i naučnou stezku pro návštěvníky a hlavně provozovnu na zpracování ovoce. Byl to velký kus práce, která ani teď nekončí, ale přináší plody,“ shrnuje dosavadní práci na svém hospodářství David Ryšavý.