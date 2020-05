„Do Uherskohradišťské nemocnice jsem nastoupila vystrašená, bála jsem se, že potkám někoho nakaženého koronavirem. Ale rychle mě to přešlo. Jednak jsme tak dobře chránění, že nám snad ani nic nehrozí, jednak je lidí zasažených koronavirem či nemocí COVID-19 méně, než se čekalo. Takže si hlavně užívám praxe a sbírám cenné zkušenosti,“ s takovými pocity hodnotí své více než měsíční působení v Uherskohradišťské nemocnici Adéla Kročová, studentka prvního ročníku oboru všeobecná sestra na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Její příběh popsal v tiskové zprávě PR specialista nemocnic Zlínského kraje Zdeněk Dvořák.

"V nemocnici ji zařadili na takzvanou triáž, tedy do třídícího stanu, který vyrostl u vstupu do nemocnice. Příchozí pacienti jím musí projít a teprve odtud jsou směřováni dále do nemocnice k ošetření," vysvětlil Zdeněk Dvořák.

„Každého se ptáme na příznaky, se kterými k nám přichází. Pokud máme podezření na zasažení koronavirem, nasměrujeme ho na infekční oddělení. Všechny ostatní pouštíme do hlavní budovy ke specialistům, za kterými přišli,“ popsala náplň své pracovní činnosti i kolegů ze směny.

Součástí úvodního kontaktu s příchozími pacienty je také měření jejich tělesné teploty. V Uherském Hradišti k tomuto účelu používají nejmodernější termokamerový systém. Adéla Kročová na této špičkové technice oceňuje přesnost a snadnou ovladatelnost.

„Rychle jsem se s ní naučila pracovat, uživatelsky je velmi přívětivá. A je to za této situace neocenitelný pomocník,“ konstatovala.

Atmosféra se změnila k lepšímu

"Jak se vyvíjí situace kolem koronavirové pandemie, mění se i chování pacientů přicházejících do nemocnice v Uherském Hradišti. Zatímco před pár týdny byli polekaní a často tedy i nervózní, nyní je většina z nich k požadavkům zdravotníků na triáži vstřícná," uvedl dále Zdeněk Dvořák.

„Není výjimkou, že nám všechny potřebné informace sdělí bez vyzvání, protože už tuhle proceduru zažili při předchozí návštěvě. Atmosféra se opravdu změnila k lepšímu,“ doplnila studentka Adéla Kročová.

Velmi spokojená je i s přístupem zkušenějších kolegů k nováčkům a také s celkovou úrovní Uherskohradišťské nemocnice. Tu poznala už během praxí na střední škole a přiznává, že se jí pracovní prostředí, vytvořené v tomto zdravotnickém zařízení, opravdu zamlouvá.

„Je to tady krásné, moderní. V tuto chvíli si dokážu představit, že bych sem po dokončení studia nastoupila,“ přiznala.

Protože je však studentkou prvního ročníku, ještě jí vzdělávání zabere nějaký čas. V tuto chvíli se chystá na zkouškové období, které začne ve druhé polovině května a také jeho průběh ovlivní koronavir a na něj reagující vládní nařízení.

„U zkoušek nás nesmí být více než pět, budeme dodržovat přísná hygienická opatření. Nemám s tím problém a chápu to. A věřím, že další ročník už proběhne normálně. V každém případě jsem připravena pomáhat v Uherskohradišťské nemocnici, dokud to bude potřeba. Na zkoušky se dokážu připravit ve volném čase mezi směnami,“ ujistila Adéla Kročová.