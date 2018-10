Vítěz Blaha: Nejde mi o peníze, chci pomoct městu, jako starosta i poslanec

ROZHOVOR / Své úspěšné tažení za volebním vítězstvím v Uherském Hradišti shrnuje v rozhovoru pro čtenáře Deníku starosta města a poslanec Poslanecké sněmovny Stanislav Blaha. Prozrazuje v něm, s kým jeho ODS vyjednávat rozhodně nebude, i to, jak on osobně vnímá pozice starosty a poslance obsazené jedním člověkem.

Jaké byly vaše první dojmy z volebních výsledků v Uherském Hradišti?

Jsem samozřejmě šťastný, protože vítězství to je. Lidé určitě ocenili naši práci na radnici, i to, že jsme volební program tvořili s nimi, protože jsme několik měsíců chodili mezi ně, ptali jsme se jich na to, co cítí jako problém a následně tyto poznatky do našeho programu zakomponovali. Kampaň byla náročná a dlouhá a všichni lidé, kteří se na ní podíleli mají můj obrovský dík. Ten mají také všichni Hradišťané, bez ohledu, jestli nás volili nebo ne. Za to, že město je právě takové jaké je, ale i za to, že Hradiště žije.



Zvolili jste výrazně kontaktnější kampaň, než v minulém období, chodili jste mezi lidi, oslovovali je po telefonu i na sociálních sítích, myslíte si, že i tento přístup přispěl k tomuto volebnímu výsledku?

To nikdo nezměří. Já jsem mezi lidi chodil nejenom těch pár měsíců před volbami, ale prakticky po celé volební období. Pořádali jsme diskuze v místních městských částech. Pravidelně jsem se lidí ptal na jejich problémy. Strategie kampaně měla svůj efekt. Nikdy vám ale nikdo neřekne, do jaké míry se na výsledku promítne každičký jeden bilboard, kterých jsme letos měli po Hradišti hodně. Nikdo neřekne, nakolik přispěly reklamy na sociálních sítích, a tak dál.





Relativně přijatelně bodovali také vaši koaliční partneři, dá se říct, že byste mohli na hradišťské radnici počítat s obdobným koaličním rámcem jako je ten současný?

Já vždycky říkám, že věci, které fungují se nemají měnit. Z tohoto pohledu bych to viděl i v tomto případě. Nicméně už před volbami jsem prohlásil, že budeme jednat se všemi demokratickými subjekty, které o to budou stát. Stejně tak jsme řekli, že o koalici s KSČM usilovat nebudeme a tady se nic nemění.



Dokážete si představit koaliční spolupráci s hnutím ANO?

Momentálně nemám nastavenou žádnou vyjednávací strategii, takže to aktuálně neřeším. Naštěstí mám tu výhodu či nevýhodu, že jsem také poslanec Parlamentu ČR a s hnutím ANO svádíme na celostátní úrovni souboj o demokracii v České republice. Vím ale, že ODS je v některých místech v koalici s hnutím ANO, proto tuto záležitost nebudu komentovat.





Pokud vše dopadne tak, že vás opět zvolí starostou města a v souvislosti s vaším mandátem poslance Poslanecké sněmovny, budete i nadále působit v obou pozicích?

Pro mě je otázka mého znovuzvolení (starostou pozn. red.) v této chvíli otevřená. Mandát mi končí zhruba za měsíc, kdy zasedne ustavující zastupitelstvo, a do té doby to bude především o dojednání či nedojednání koalice.





A starostoval byste zároveň také za situace, kdy premiér Babiš prosadí svůj záměr, že starosta za souběhu své funkce s pozicí poslance Poslanecké sněmovny, přijde o starostovský plat, který se rozpustí v místním obecním rozpočtu?

Já jsem ale kandidoval na pozici starosty města, proto o ni usilovat budu, a to bez ohledu na to, jestli bude placená nebo ne. Mně nejde o peníze, ale o to, abych pomohl městu. Z pozice starosty i poslance Poslanecké sněmovny můžu pomoct vyřešit ty velké věci, které město řešit potřebuje, a které se z komunální úrovně vyřešit nedají. Takže si myslím, že jestli je ten či onen post placený nebo není, je jedna věc, druhá věc je, zda je ten člověk schopen, nebo není schopen jej vykonávat. A já to budu dělat bez ohledu na to, jak budou nastaveny finanční parametry.

Vizitka Stanislava BlahyUž 48 let žije v Uherském Hradišti s manželkou a třemi dětmi. Do politiky nejprve nahlédl v roce 1998 jako předseda místní komise v Mařatice, Východ. V ten samý rok se stal členem ODS. V roce 2002 úspěšně kandidoval v komunálních volbách a stal se zastupitelem a radním v Uherském Hradišti. Od roku 2006 po dvě volební období do roku 2014 byl místostarostou města, aby se po komunálních volbách v roce 2014 stal starostou Uherského Hradiště. Od roku 2008 je také zastupitelem Zlínského kraje a 21. října 2017 se stal poslancem Poslanecké sněmovny České republiky. 6. října 2018 jej Hradišťané opět zvolili do místního zastupitelstva. Obdržel nejvíc hlasů ze všech zastupitelů – 2591.