Nedělní poprašek předcházel úterní sněhové nadílce

První sněhová nadílka na východní Moravě z neděle 18. listopadu na pondělí 19. listopadu je předzvěstí srážek také v dalších dnech. Ty už by však v níže položených oblastech regionu měly být spíše smíšené.

První sněhový poprašek začal zasypávat Uherské Hradiště v neděli 18. listopadu navečer. Na snímku vozovka v tamní ulici Na Baště.Foto: Deník / Pavel Bohun

Sněžit by zejména v úterý odpoledne mělo v nadmořských výškách nad 300 metrů. Až do konce týdne ale potrvá nebezpečí náledí, které se bude tvořit zejména v noci a nad ránem. Deník o tom informovala Dagmar Honsová z Meteopressu.

„V úterý by na východě Moravy mohlo spadnout až deset milimetrů sněhových srážek, které v nižších polohách budou přecházet v déšť se sněhem anebo v déšť. Pro řidiče by mělo být nejhorší středeční ráno, kdy by měli počítat s náledím,“ řekla Deníku meteoroložka s tím, že namrzat by silnice i chodníky měly až do konce týdne, takže přezutí automobilů na zimní pneumatiky bude více než nutné.

Sněžit na Slovácku začalo nejdříve v Chřibech, kam vyrazily čtyři sypače v neděli po 16. hodině. „Zpočátku se v okolí motorestu Samota vytvořila kolona. Auta se ale rozjela hned, jak naše vozidlo silnici ošetřilo,“ prozradil Deníku vedoucí střediska Uherské Hradiště společnosti Správa a údržba silnic Slovácka Pavel Ševčík. Na Uherskobrodsko dorazilo sněžení zhruba o hodinu později.

„Tam situaci zvládla trojice sypačů,“ poznamenal Pavel Ševčík s tím, že nejvíce sněhu, asi tři centimetry, nachumelilo ve Chřibech.

Řidiči na Slovácku byli zřejmě na příchod prvního sněhového porašku připravení nebo nikam nevyjížděli.

„Od nedělní 18. hodiny do pondělního rána došlo pouze k jedné nehodě, která se ale netýkala námrazy či sněhové nadílky. V neděli večer v půl deváté ve Vlčnově nedal řidič vozidla Mitsubishi přednost řidičce Škody Octavia,“ uvedla na dotaz Deníku mluvčí policistů v Uherském Hradišti Milena Šabatová.