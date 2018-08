Neděláme vína pro soutěže, ale aby chutnala našim zákazníkům,“ říká Vaďura

Jsou vinaři, které v širokém okolí každý zná. Vinaři, kteří si udělali jméno dobrou prací ve vinohradě, výborným vínem, ale i znalostmi a zkušenostmi při pěstování hroznů, výrobě a degustaci vína.

Patří k nim už řadu let na slovo vzatý vinařský odborník Jaroslav Vaďura z Polešovic, ale také jeho pětačtyřicetiletý syn Zbyněk. Ten v sobotu pro Vinařství Vaďura přebíral podruhé v historii soutěže TOP Víno Slovácka dvě nejvyšší ocenění. Pískovaný skleněný koštýř za nejvýše ohodnocené víno mezi 111 hodnocenými víny v soutěži, ale i oplétaný demižon za nejlepší kolekci vín.

„Naše vinařství nedělá víno proto, aby uspělo v nějaké soutěži, ale aby chutnalo našim zákazníkům. Dvojnásobné vítězství ve zmíněné soutěži, která má obrovský mediální dopad, protože je spojena Vinařskými slavnostmi v našem městyse, a je naší povinností se jí zúčastnit, je pro naše vinařství velká čest,“ řekne s neskrývanou radostí Zbyněk Vaďura, který na Masarykově univerzitě Brno vystudoval obor historie a klasické archeologie.

Do tajů pěstování vína jej v druhé dekádě jeho života zasvěcoval nejen táta, ale také dědeček Stanislav. Zbyňka i jeho sestru brávali do vinice, v níž bylo třeba kopat a pracovat, než jejich ruce mohly potěžkat odměnu v podobě zelených a modrých perel hroznů naplněných sluncem, z nichž pak přišlo na svět víno. „Abych pravdu řekl, zprvu nás ta práce ve vinohradě moc nebavila, ale stejně nás nakonec pohltila. Pokud chce člověk dělat něco dobře a mít z vykonané práce radost, je to náročné na čas. A to platí nejen ve vinařství,“ řekne Zbyněk sebejistě.

Netají se tím, že mezi vinaři panuje zdravá konkurence, že se každý z nich snaží o zkvalitňování výroby vína. „Naše vinařství si při všech těch vinařských soutěžích více váží vítězství v kolekci vín. Vyhrát s jedním vzorkem vína se sice může podařit, ale vítězství v kolekci, kde se sčítají body z pěti vín a kolekce s jejich nejvyšším bodovým průměrem pak vítězí, hovoří o tom, že celkově má vinařství vyrovnané výsledky,“ vysvětluje Zbyněk Vaďura.

Připomene, že vinaři ve Zlínském kraji, byť vinic mají třeba proti Jihomoravskému jen zlomek, jsou opravdu dobří a vyvíjejí stále větší úsilí, aby se v soutěži TOP Víno Slovácka umístili co nejlépe. „My se musíme hodně snažit, aby jedno nebo dvě vína vystřelila, aby se dostala na medailové pozice,“ neváhá se svěřit Zbyněk Vaďura.

Řeč pak stočí na úrodu hroznů v letošním roce, kterou v Polešovicích na začátku června částečně poškodily kroupy. Jimi naťuklé bobule se při dozrávání začínají nalévat a praskat. Ty pak napadají včely, vosy a mouchy. „Co se týče sklizených hroznů, bude letošní ročník nadprůměrný. Pokud jde o jejich kvalitu, bylo by to zatím věštění z křišťálové koule,“ řekne vinař a dodá, že u bílých odrůd bude kvůli suchu málo kyselin. Ročník by měl být ale velice dobrý na modré hrozny a červená vína z nich.