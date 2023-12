Svátek Mikuláše, po němž se myšlenky upínají k Vánocům, je spojený s řadou stále živých zvyků a rituálů. V některých obcích a městech jsou pořádány mikulášské nadílky, jinde zase přijde Mikuláš zažehnout světla na vánočním stromě, ale v Nedakonicích je to Mikulášské zpívání.

„Rodný list nedakonického mužského sboru se totiž začal psát z iniciativy tamního mužského pěveckého sboru, v den svatého Mikuláše v roce 1988. Prostě se zrodila tradice Mikulášského zpívání,“ zavzpomínal Miroslav Černý, jeden z iniciátorů založení tamního mužského pěveckého sboru.

Cimbál za Atlantikem. Harafica z Hradiště přivezla do Ameriky Vánoční příběhy

„16. prosince 1988 se sešlo šestnáct kamarádů z Nedakonic, kteří rádi zpívali a založili mužský sbor. Pro své zkušenosti z působení ve folklorních sborech byl pověřen Miroslav Jestřabík, aby vypracoval celkovou koncepci budoucího repertoáru. Vedoucím sboru se stal Miroslavův bratr Lubomír Jestřabík,“ informoval Miroslav Černý.

Třicet pět let - doba krátká, nebo dlouhá? Co se mužskému pěveckému sboru za tu dobu podařilo? Mikulášské zpívání – co k jeho pořádání mužský sbor před 18 lety přivedlo. Několik otázek, spousta odpovědí, která zazněla ve víc než dvouhodinovém Mikulášském zpívání, které v sobotu znělo kulturním stánkem v Nedakonicích.

K sedmdesátinám primáše Jiřího Pavlici: Ať tvá muzika dělá nám i tobě radost

V něm se při 18. ročníku Mikulášského zpívání ponořili posluchači do poklidné adventní nálady a při písničkách na sebe nechali dýchat kouzlo mikulášské pěvecké akce.