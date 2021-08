Obecní úřad tam uspořádá úderem 13. hodiny soutěž plavidel podivných tvarů, přejíždění úzké dřevěné lávky na kole či na trakaři napříč nádrží a další soutěže na vodě, které budou určeny převážně dětem a mládeži.

Za povzbuzování diváků budou na vodní hladinu nádrže spuštěna bizarní plavidla, která svým ratolestem v posledním červencovým týdnu stavějí zruční konstruktéři, převážně rodiče malých závodníků.

Při neckyádě se představí i zdatní sportovci z řad dětí a dospělých, kteří budou soutěžit v plavání, v přejezdu úzké lávky přes nádrž na bicyklu nebo ve dvojicích s trakařem. Co by to bylo za soutěž u vody a na vodě, kdyby na ní nebylo utopenců. Nikoliv z řad lidí, ale špekáčků prokládaných cibulí nebo zelím. Chybět nebude ani košt kvašáků a nakládaného hermelínu o ceny.