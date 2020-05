Na stejném místě, jen na opačné straně Malinovského třídy o tři týdny později, pět minut před polednem, došlo k podobnému karambolu. Tehdy jel řidič za volantem automobilu značky Hyundai v levém jízdním pruhu od Kunovic směrem na Staré Město a na onom přechodu srazil chodce vedoucího bicykl, jenž také skončil se zraněními v nemocnici.

Zajímavé je, že řidič jedoucí v pravém jízdním pruhu před přechodem zastavil. Třetí dopravní nehoda podobných parametrů se na stejném místě udála o tři měsíce později ve tři čtvrtě na tři odpoledne.

„Řidič motocyklu Yamaha jel v levém jízdním pruhu od Kunovic směrem na Staré Město a na přechodu pro chodce srazil chodkyni, jež v půli přechodu zrovna naskakovala na jízdní kolo,“ popsala další srážku u inkriminované křižovatky v Uherském Hradišti mluvčí policistů Simona Kyšnerová.

Všechny tyto dopravní nehody, včetně ještě jedné z loňského 19. prosince, při níž tam však nedošlo ke zranění, přispěly k tomu, že se hradišťská křižovatka na třídě Maršála Malinovského stala nejrizikovějším úsekem Zlínského kraje roku 2019 v dopravně-bezpečnostním projektu Allianz Automapa. Ten na silnicích v ČR hledá a zveřejňuje žebříček nebezpečných míst.

„Řidiči by měli zbystřit při průjezdu Uherským Hradištěm právě v tomto úseku, kde loni došlo ke čtyřem nehodám, z toho ke dvěma vážným,“ uvedl mluvčí Allianz pojišťovny Václav Bálek. Dva lidé si z nich podle něj odnesli těžká zranění, jeden člověk se zranil lehce.

Své o tomto přechodu pro chodce ví také Ivana Stuchlíková, která bydlí s rodinou v nedalekém činžáku.

„Brzo ráno, když pospíchám do práce, je provoz na Malinovského mizivý, proto po tomto přechodu silnici přejdu v klidu, z práce ale chodím zásadně po přechodu, který je řízený semaforem,“ prozradila Hradišťanka.

Odpoledne by podle svých slov byla ochotna přejít po přechodu u svého bydliště až poté, co by auta ve všech čtyřech jízdních pruzích ukázkově stála a dávala jí „na zebře“ jednoznačně přednost.

Nebezpečný úsek registruje také uherskohradišťský místostarosta Jaroslav Zatloukal, jenž má na starosti dopravu. Na dané téma už také město jednalo s Policií ČR a již dříve byl přechod nasvícen speciálním osvětlením zdůrazňujícím pohyb chodce na přechodu.

„Město zadalo studii dopravního řešení nejen vlastního přechodu, ale také přilehlé křižovatky. Jeden z výstupů studie je nutnost přesunu autobusové zastávky, která je již projekčně připravena a její realizace je naplánována na letošní rok,“ řekl Deníku Jaroslav Zatloukal.

Provedeny byly podle jeho slov také některé dílčí kroky k minimalizaci rušivých elementů v podobě odstranění reklamních cedulí i zařízení pro provozní informace, které informovalo řidiče o obsazenosti záchytných parkovišť ve městě.

Při jednání s ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic pozn. red.) ve věci stavebních úprav na silničním průtahu ve městě obdržela hradišťská radnice informaci, že správce silnice připravuje na rok 2020 bezpečnostní audit na dotčený silniční průtah.

„Dle závěrů auditu je město připraveno, zejména ve spolupráci s ŘSD, zajistit další kroky a stavební úpravy směřující ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu nejen v místě dotčeného přechodu, ale také na dalších místech frekventované páteřní komunikace ve městě,“ dodal místostarosta.