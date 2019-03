Ačkoliv většina z nás se těší na příjemné jarní měsíce, milovníci vín navíc ještě na výstavy a košty vín, z nichž některé mají úctyhodnou tradici.

Co do historie a hezkého prostředí jsou už osmačtyřicet let velkým tahákem pro početné návštěvníky Josefovské košty vín na Modré. Jen se tak trochu liší od koštů v obcích Slovácka.