Návštěvníci jarmarku ve Starém Městě se uchýlili do prostor jezuitského sklepa

Přepážkoví konzultanti v pojišťovnách odborný pojišťovací poradce, poradkyně - přepážkový pracovník. Požadované vzdělání: úsv. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: Komunikativní dovednosti, efektivní plánování práce a času, vytrvalost a schopnost se učit novým věcem, časová flexibilita, uživatelská znalost PC. Nabízíme: přidělení skupiny stávajících klietnů do péče, podpora v prvních 3 letech, denní podpora manažera - jak hledat kontaktovat klienty, jak vést obchodní jednání a dosahovat kvalit prof. poradce, jak stabilizovat a rozšiřovat kmen vlastních klientů, bohatý benefitní systém, zájezdy a jiné ceny pro výherce našich soutěží, možnost otevření vlastní agenturní kanceláře, fixní plat + provize,školení. Kontakt telefonicky nebo e-mailem.. Pracoviště: Uniqa pojišťovna, a.s.-pracoviště, Dlouhá, č.p. 228, 686 01 Uherské Hradiště 1. Informace: Norbert Michálek, +420 605 285 338.

Kuchaři (kromě šéfkuchařů). Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: kuchař/ka do asijské kuchyně, vietnamský jazyk výhodou, kontakt osobně či telefonicky (10:00 - 18:00hod.). Pracoviště: Manh cuong ngo - pracoviště, Neradice, č.p. 2324, 688 01 Uherský Brod 1. Informace: Manh Cuong Ngo, +420 722 780 575.

Specialisté v oblasti personálního řízení PRACOVNÍK PERSONÁLNÍHO CONTROLLINGU. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 28000 kč, mzda max. 32000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Zodpovědnost za personální a mzdový controlling, návrhy a nastabení controllingových procesů, zodpovědnost za sestavení plánu mezd spol., reporting pro vedení spol., vzděl. ekon. směru, zkušenosti s person. a mzd. controllingem, s plánováním mzd. prostředků ve výrob. spol., praxe min. 5 let na obdobné pozici, znalost AJ, RJ výhodou, výborné organ. a komun. schopnosti, velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office), Excel na vysoké úrovni, IS Codexis, vysoká míra zodpovědnosti, časová flexibilita, možnost prof. a odbor. růstu, školení, příspěvek na ubytování či bydlení a stravování, flexipassy, příspěvek na rehabilitace u zaměstnanců vykonávající rizikovou práci, dotovaná teplá strava, kantýny, zajištění nápojů, poukázky, odměny, 5 týdnů dovolené, rozvoj. a vzděl. akce, jaz. kurzy (AJ, RJ), kontakt telefon nebo e-mail.. Pracoviště: Aircraft industries, a.s., Na Záhonech, č.p. 1177, 686 04 Kunovice. Informace: Eva Michalcio, +420 572 816 455.