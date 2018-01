Návrhy na zvelebení Kučerova náměstí se budou měnit

Především četné připomínky, kritika a všeobecná nespokojenost s prvními návrhy územních změn pro Kučerovo náměstí, Bajovec a Dělnickou v Uherském Brodě nakonec přiměly vedení města pozměnit plány, jak by tyto lokality mohly v budoucnu vypadat.

Diskuze s obyvateli dotčených oblastí 14. prosince řešila návrh změn veřejného prostranství a budoucích investičních akcí města v těchto místech.

„Chtěli bychom investovat zejména do vozovky i chodníku, čemuž by měla předcházet koncepce celého území. Účelem veřejného projednání bylo diskutovat s obyvateli jejich připomínky a ty posléze zapracovat do našich plánů,“ objasnil místostarosta Uherského Brodu Jan Hrdý.

Generální výstup ze zasedání pak zní, že ani jedna z navrhovaných koncepcí nebyla obyvateli přijata kladně.

„Čekáme ještě na písemné sdělení všech neshod s našimi návrhy, které poté zapracujeme do dalších plánů. Obecně lze ale počítat s novými parkovišti, odpočinkovou zónou či malým dětským hřištěm,“ sdělil Jan Hrdý.

Finální varianta by mohla být zastupitelstvu představena už v tomto roce. Do rozpočtu se první investice pravděpodobně dostanou až v roce 2019.