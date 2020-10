Maminky s kočárky, lidé imobilní či zrakově postižení ocení nově bezbariérový přístup do budovy v Uherském Hradišti, kde sídlí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), Okresní soud, Katastrální úřad a Úřad práce.

Navigovat zrakově postižené bude ve vstupu do budovy hlasový majáček | Foto: UZSVM

Dříve museli jeho hendikepovaní návštěvníci vstupovat do objektu v tamní ulici Svatováclavská číslo 568 bočním vchodem na dvoře, aby se tak dostali přes sklepní část do prostoru s výtahem a odtud do příslušného podlaží.