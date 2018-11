Nástavba bez dotací. Školu v Březové financovala pouze obec

Zcela nové čtyři odborné učebny přírodopisu, chemie, fyziky a jazyků. Oprava základů a především řešení nedostatečné kapacity. Částku více než deset milionů korun na nadstavbu Základní školy v Březové však musela sehnat sama obec. Nepodařilo se jí totiž získat žádný z dotačních příspěvků státu. Jejich vyřizování se podle tamního starosty natahuje už měsíce.

Ředitel MŠ a ZŠ Březová Ludvík Zimčík. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Blanka Malušová

„Je to neuvěřitelně zdlouhavý proces. Dokonce jsme v prvopočátku kvůli dotacím spěchali s termínem zahájení prací. Dnes jsme v situaci, kdy je nadstavba školy dokončena, ale naše žádost o dotaci nemá ještě přidělené ani evidenční číslo,“ kroutil hlavou starosta Březové Josef Trecha.

Přestože se obec nakonec díky dlouhodobě našetřeným prostředkům nemusela zadlužit, práce na škole se nepříjemně prodražily. „Protože se jednalo o nástavbu starého objektu, bylo třeba zajistit i jeho opravy. Nakonec statik došel s tím, že se musí zasáhnout do základů, hasiči navíc nebyli spokojeni s únikovými východy,“ popsal Josef Trecha, jak se postupně částka nafoukla z předpokládaných osmi milionů na více než desetimilionový výdaj.

Přes porodní bolesti se nicméně vše podařilo zdárně dokončit. Největší radost tak mohou mít rodiče místních dětí. „Školu navštěvovaly dvě moje děti a nyní ji navštěvuje ještě třetí. Sám jsem patriot, takže se mi libí, že se u nás škola nejenom drží, ale i zdárně rozšiřuje. Navíc si má i vysokou kvalitu,“ pochvaluje si Březovan Robert Provodovský.

Podle radního Zlínského kraje za oblast školství Petra Gazdíka nastává poměrně často situace, kdy si musí zřizovatel, tedy v tomto případě obec Březová, hradit opravy školy čistě ze svého rozpočtu. „Vesměs i kraj jako zřizovatel středních škol musí na jejich opravy najít prostředky vždy ve svém rozpočtu. Z tohoto důvodu je nicméně kraji i obcím za provozování těchto institucí poskytována platba od státu za počet žáků, jejíž výši už několik let podporuji jako poslanec zvednout. Přesto si myslím, že by i navzdory tomu mohlo Ministerstvo školství lépe využívat evropské dotace, z nichž se na inovace a výstavbu škol čerpá málo,“ poznamenal Petr Gazdík.

Nepřímo jeho slova potvrdilo i Ministerstvo školství prostřednictvím svého mluvčího. „Ministerstvo nedisponovalo ani nedisponuje dotačním programem, z něhož by bylo možné podpořit nástavbu školy v Březové,“ upřesnil Patrik Kubas.

I přesto podle Patrika Kubase jsou výstavby škol dostatečně podporovány. „Ministerstvo připravuje dostatek výzev pro investice do škol. Je však třeba zdůraznit, že jejich rozvoj a dostupnost vzdělání zajišťují především samosprávné celky,“ poukázal na skutečnost, že obce či kraj jako zřizovatelé škol mají v prvé řadě odpovědnost za vzdělávací instituce, které pod ně spadají.