Celkem 503 srážek se zvěří se odehrálo od letošního dubna do září na silnicích Zlínského kraje. Podle odhadů vedly ke škodám za více než 27 milionů korun. Skutečné číslo bude ale ještě vyšší. Nejrizikovější úsek v kraji je v katastru Vsetína.

Srna nebo laň bezstarostně v noci přechází silnici. Video čtenáře, pana Petra | Video: Petr Bobek

Jednoznačně nejrizikovějším úsekem v kraji je silnice I/57 v katastru Vsetína. Na části silnice dlouhé 9,8 kilometru došlo ve sledovaném období k 25 srážkám vozidel se zvěří. Výrazně rizikový na této silnici je však úsek o délce 237 metrů, kde došlo k 8 střetům se zvěří o celkové škodě 231 000 korun.

Tady pozor! Odborníci ukázali nejrizikovější místa na cestách ve Zlínském kraji

Podle zakzvaného SRNA indexu, jenž zveřejnila Generali Česká pojišťovna spolu s Centrem dopravního výzkumu (CDV), jsou následky střetů se zvěří ve Zlínském kraji nejdražší z celé republiky. Statisticky je jich ale stále méně. V uplynulých šesti měsících, během kterých index srážky monitoroval, pokračoval trend úbytku počtu nehod.

„Důvodem je to, že policie změnila v řadě krajů metodiku evidence nehod se zvěří, a tak ne všechny střety skončily v oficiálních statistikách. Meziroční srovnání výsledků pak hovoří jasně: v uplynulém pololetí bylo zaznamenáno 5195 střetů se zvěří, což je meziroční pokles o 30 procent. Nižší jsou i celkové odhadované škody, a to za 373 milionů korun – to je meziročně o 15 procent méně,“ uvádí aktuální index SRNA.

SRNA index: Následky střetů se zvěří jsou ve Zlínském kraji nejdražší z celé republikyZdroj: Vizualizace: Generali Česká pojišťovna spolu s Centrem dopravního výzkumu

Policejní statistiky ve Zlínském kraji podle něj evidují za období duben až září 2023 méně střetů se zvěří než v témže období předchozího roku.

„Zatímco loni uváděly statistiky 632 střetů, letos je to 503 srážek. Škoda na zdraví, životě a majetku způsobená srážkami se zvěří činí v kraji 12 679 korun na kilometr a je nejvyšší v celém Česku. Celková výše škody v kraji činí 27 074 000 korun,“ generuje index SRNA další krajská statistická čísla.

Vstup na vlastní nebezpečí. Osud unikátní rozhledny je nejistý

V porovnání s ostatními kraji má být podle SRNA indexu četnost střetů se zvěří ve Zlínském kraji nadprůměrná. Došlo tam totiž průměrně k jedné srážce každých 4,25 kilometrů, zatímco průměr Česku (bez údajů z krajů, kde policie srážky se zvěří neeviduje standardizovaným způsobem) je jedna srážka každého 5,4 kilometru.

Mimořádné pozorování zatmění Měsíce nabídne i hvězdárna v Uherském Brodě