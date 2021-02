Jaká nálada a vztahy mezi zastupiteli panují v Hradčovicích?

V obci i v zastupitelstvu se zlepšily vztahy. Nemáme problém ani s opozicí. V podstatě je to, jako kdyby ta opozice ani neexistovala. Když něco schvalujeme, tak vedeme diskuzi opravdu ve sdružení i s opozicí. Jde vidět, že naše zastupitelstvo pracuje pro Hradčovice. Snažíme se dělat hlavně pro naše obyvatele, pro spolky, ale i pro seniory. Ne jenom pro hasiče a sportovce s tím, že bychom na zbytek občanů zapomněli. Snažíme se dělat i věci, které nejsou tak populární. Například nový vodovod, který nás bude stát přes čtrnáct milionů a je pro malou část Lhotka. S tímto návrhem nemusí ani zbytek Hradčovic nějak souhlasit. Neděláme politiku jen tak, že se chceme zavděčit, ale děláme tu politiku pro lidi.

Jaký cíl jste si vytyčil do budoucnosti?

Těch cílů máme opravdu hodně. Hlavně máme cíl tu obec opravdu sjednotit. My jsme vždy byli rozdělení na Hradčovice a Lhotku. Já jsem naši obec začal nazývat Hradčovice-Lhotka, abychom tu rivalitu mezi Hradčovicemi a Lhotkou obrousili, a opravdu byly jedna obec. Udělali jsme například Gulášfest ve Lhotce. V minulosti se všechny akce odehrály vždy v Hradčovicích. Toto byla první akce, která se ve Lhotce odehrála a sklidili jsme velké nadšení.

Co na vaši pracovní vytíženost říkají vaši nejbližší?

Já jsem dříve podnikal. Takže rodina byla zvyklá, že nejsem často doma. Teď jsem naopak hodně doma. Na druhou stranu je to ale zápřah. I když jsem doma v Hradčovicích, tak musím neustále něco dělat. Není to jen sezení na úřadě. Musím i oddávat a zúčastnit se obecních akcí. Já jsem si ze začátku myslel, že budu jen budovat a sedět v Hradčovicích. Jenže potom jsem zjistil, že to zas tak jednoduché nebude. Volají mi lidé ohledně ztráty psa, nebo nevynesených popelnic. Takové věci se sice zdají jako bezvýznamné, ale pro občany je to důležité. A právě takové záležitosti mi zaberou čas navíc.

Jaké zálibě se věnujete?

Rád sportuji, hlavně mám rád fotbal, ale moc času na to nemám. Můj syn se aktivně věnuje tenisu, takže ho často vozím na tréninky a turnaje. To potom na moje sportování už moc volných chvil nezbývá.

Má obec nějaké problémy?

Já bych řekl, že ne. I díky předchozím starostům, kteří zanechali obci v dobrém stavu a dobré finanční kondici, se můžeme pochlubit velmi dobrým stavem vesnice. Nemáme dluhy ani půjčky. I kdybychom dostali peněz trochu míň, tak nás to určitě nepoloží. Mimo jiné plánujeme vybudovat nádrže na dešťovou vodu, takže bychom neměli mít v budoucnosti se suchem velké problémy.

Co je na Hradčovicích zajímavého?

Kromě toho, že je to nejkrásnější obec Dolního Poolšaví, tak máme známou rozhlednu Lhotka. Ale nejkrásnější na naší obci je celkově to prostředí, které tady máme a ochotné lidi. Díky našim občanům můžeme ve škole nabídnout například kroužek včelařství. Také máme ve Lhotce krásnou kapličku, kterou jsme o Vánocích nasvítili, aby to tu trošku rozzářila.

S čím by mohl obci pomoct kraj, stát?

Stát by se měl chovat jinak v rámci dotační politiky. Přijde mi to tak, že najednou se někde najdou peníze, a ty se musí rychle utratit.

SILVIE VYKOPALOVÁ