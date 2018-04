Naší prioritou a podmínkou je, aby nedošlo v areálu k žádnému narušení

Vojáky mohli na sklonku týdne potkat obyvatelé Uherského Brodu ve svém městě, a to především v okolí tamní České zbrojovky. Vojenská aktivní záloha tam totiž měla cvičení. Zbrojařská společnost to brala jako dobrou možnost vyzkoušet si některé věci, nechal se slyšet výkonný ředitel České zbrojovky Ladislav Britaňák.

Výkonný ředitel České zbrojovky Uherský Brod Ladislav Britaňák.Foto: Deník / Malušová Blanka

V areálu České Zbrojovky probíhá cvičení aktivní vojenské zálohy, je to pro vás zásah do fungování společnosti?

Zásah to podle mě není. Ty věci, kteté tu běžně plníme na úseku ostrahy areálu jsou momentálně jen posíleny příslušníky aktivní zálohy, takže pro nás je to naopak příležitost si některé věci vyzkoušet a zkontrolovat. A taky třeba dát motivaci našim bezpečnostním pracovníkům.



Vyrábíte zbraně, takže se tu asi na bezpečnost velmi dbá…

Bezpečnost je u nás na prvním místě. Na to, aby vše co tady vzniká, vznikalo skutečně jen v areálu a vždy to bylo je k rukám těm zákazníkům, pro které je to určeno. Absolutní prioritou a podmínkou našeho podnikání je to, aby nedocházelo k jakémukoliv narušení.



Mají vaši řadoví zaměstnanci speciální školení kvůli případnému útoku?

Musíme to vnímat tak, že lidé jsou zaměstnanci zbrojovky, ale jsou to i zaměstnanci strojírenské firmy. Jsou seznamováni se všemi bezpečnostními předpisy, jsou podrobeni zdejšímu režimu, ale snažíme se je nezatěžovat víc, než je nutné. Máte tady dvacetičtyřhodinovou ostrahu, pokročilý kamerový systém a samozřejmě i další věci, které bych z pochopitelných důvodů nerad zmiňoval.