Mezi členy Junáka v Uherském Hradišti se ve 20. letech minulého století objevila celá řada později slavných osobností. Byl mezi nimi například pozdější spisovatel František Kožík, Elmar Klos, později významný filmový režisér (držitel filmového Oskara za film Obchod na korze), ten dokonce zakládá jednu z prvních smeček Vlčat na Moravě, v roce 1925 se hostem župního sjezdu v Uherském Brodě stává Tomáš Baťa. A mohli bychom ve výčtu pokračovat dál. O čem podle vás svědčí to, že skauting rekrutoval tolik později úspěšných osobnosti společenského života?

To, co jste uvedl je jen zlomek osobností vzešlých z hradišťského skautingu. Vyjmenovat jich můžeme desítky, byl by to dlouhý seznam. Já jsem přesvědčen, že je to dáno samou podstatou výchovného systému skautingu. Cílem je vychovat plně samostatného, přemýšlejícího jedince, který si umí poradit za každých okolností. K tomu je potřeba na sobě pracovat, učit se teorii i praxi, být zručný manuálně, technicky i tělesně zdatný. Mít co nejširší přehled. No a pak rozvíjet to nejlepší, co se komu daří. Připravujeme jedince zodpovědného k sobě, k jiným i okolí. Z toho všeho pak může vyniknout řada jedinců v různých oborech.

Sto let skautské historie v Uherském Hradišti je přirozeně propojeno s celorepublikovými událostmi, které měly fatální vliv na celou naši společnost. Jde především o trojí zákaz skautingu s následnými obnovami činnosti, a to zákaz v roce 1940 v rámci fašistické okupace, další zákaz v roce 1950 s příchodem komunistů a v roce 1970 s nástupem husákovské normalizace. Měla ta trojice zákazů na jednu stranu něco společného a na stranu druhou, v čem se ta období po každém ze zákazů lišila?

Společného měla to, že se jednalo o totalitní režimy. Ty nepotřebují svobodně myslící, odvážné jedince, kteří se nebojí a dovedou svou svobodu bránit, postavit se zlu a bezpráví. Proto zakazovali a zavírali skauty i sokoly. Báli se jich. Ta první dvě období se moc nelišila, fašisti i komunisti likvidovali odpor. Zavírali i popravovali. To třetí období, po roce 1970 bylo už sice poněkud mírnější, nepopravovalo se z politických důvodů, ale i tak měla spousta lidí znemožněno studium i své profesní uplatnění.

Zajímavé to bylo také se skautskými klubovnami, prozraďte čtenářům kde a za jakých okolností se v Uherském Hradišti členové Junáka scházeli?

Když vznikl v roce 1920 první oddíl pod vedením učitele Cyrila Řezníčka, tak první zázemí získali v budově dnešní restaurace Koruna. Oddíl vodních skautů, který vznikl v roce 1922, dostal prostory ve Veslařském klubu u mostu přes Moravu. V roce 1923 se patronací nad skauty ujala matka Elmara Klose Marie Januštíková, manželka okresního hejtmana a tak dostali skauti k užívání místnosti v technickém zázemí okresního hejtmanství, které tehdy sídlilo v dnešní Nádražní ulici č. p. 25, časem získali i správcovský domek v závěru dvora hejtmanství, s vchodem z ulice Na splávku. Dnes tam stojí budova Agroprojektu.

V roce 1937, po ukončení výstavy Slovácko, byla skautům propůjčena budova Slovácké búdy ve Smetanových sadech, kde po dobu výstavy byla typická slovácká hospoda a která měla být po ukončení výstavy údajně původně zbourána. Tu v roce 1940 zabavili fašisti a skautům byla vrácena ihned po osvobození. Zabavena komunisty pak byla v roce 1950.

Po obnově v roce 1968 nám propůjčili svůj areál cvičiště u Moravy členové sboru dobrovolných hasičů, převážně dřívější skauti. Tato klubovna spadla, když pod hrází Moravy v roce 1981 budovali kanalizační sběrač a nezabezpečili stěny výkopu, který ujel i s částí klubovny. Pak jsme se scházeli, kde to bylo možné a kde nás pustili. Ve třídách škol, v kulturáku v Mařaticích. A pokud to šlo tak hlavně venku v přírodě. Teprve v roce 1985 MěNV přidělilo pozemek u odstaveného Mařackého ramene a v rámci akce „Z“ zajistilo materiál, abychom si mohli postavit novou klubovnu. Ta byla dokončena a zprovozněna v roce 1988 a slouží nám i s okolním areálem dodnes.

Do jaké míry se vám po roce 1989 podařilo navázat na skautské působení z minulosti, kolik máte aktuálně členů ve srovnání s prvorepublikovou základnou a nakolik se proměnily aktivity skautů na začátku třetí dekády 21. století. Čím nejčastěji se zabývají skauti v Hradišti?

Tak to nebyl pro nás zas až tak velký problém. My jsme po roce 1970 fungovali dál. Uposlechli jsme výzvu tehdejšího náčelníka Dr. Plajnera, ať neopouštíme děti. Někteří odešli, někteří zůstali a vedli dál. Pod hlavičkou pionýra (jinde pod Svazarmem nebo jako TOM, turistický oddíl mládeže při ČSTV). Moc jiných šancí nebylo. Tehdy jsme se spojili s také zrušenou Tábornickou unií. Děcka jsme se snažili maximálně vést podle skautských příruček a pravidel, což také nebylo těžké, protože Pionýr většinu „nezávadných“ aktivit převzal do svého výchovného programu, navíc byla jen politická část. Takže ihned po revoluci jsme zahájili kroky k návratu pod hlavičku Junáka. Kdo nechtěl, odešel, většina však zůstala.

V současné době máme v průměru kolem 350 členů. Měli bychom i víc, zájem je, ale nemáme dostatek kvalifikovaných vedoucích. Ti, které si vychováme, většinou odejdou na vysoké školy a většinou se už nevrátí. Ti, co se vrátí, založí rodinu a mají jiné problémy než volný čas trávit pravidelně mimo rodinu. Naše aktivity se ani na začátku 21. století zásadně nezměnily. Pokrok se nedá zastavit sice ani ve skautu, už není potřebná znalost morseovky, protože všichni mají mobilní telefony, satelity spojí kdeco. Existují počítače, internet a řada dalších vymožeností, které ještě před 20 lety nebyly běžné. O to více je však potřeba se zaměřit na to, co bývalo normální v minulosti a teď není, například umět si nařezat a nasekat dříví, zapálit oheň. To řada dětí neumí, protože kamna má doma málokdo.

Současnost nastoluje kontroverzní témata i v případě skautů. O homosexuálních vedoucích se před nedávnem debatovalo ve Spojených státech. Teprve před třemi lety tamní skautské hnutí zrušilo letité pravidlo, které gayům a lesbám zakazovalo působit v roli vedoucích. Musí se zabývat podobnou problematikou také skauti v naší zemi?

To je citlivé téma. Naštěstí se tím až tak zabývat nemusíme. Máme propracovaný výchovný systém činovníků. Čekatelské zkoušky, vůdcovské zkoušky. Většina vedoucích doroste z našich členů, takže je máme možnost dobře poznat. Přesto se před několika lety ojedinělý případ řešil i u naší organizace někde v Čechách. Jsme velká dětská organizace, máme kolem 60 000 členů a i přes veškerá opatření se bohužel může výjimečně něco přihodit. Je to však hlavně selhání jedince, nikoliv systému organizace.

Má v dnešní uspěchané a materiálními modlami ovládané době skaut místo. Je pro mladou generaci ještě zajímavý a nejsou jí spíše na škodu hodnoty jako čest, pravdomluvnost a vlastenectví?

Podle toho, že máme více zájemců, než můžeme přijmout, je vidět, že o činnost ve skautu je pořád zájem. A to i přesto, že je v současnosti velká konkurence, obrovská nabídka různých kroužků a aktivit, která v minulosti nebývala. Stále ale láká v určitém věku mít partu kamarádů a zažívat dobrodružství. Hodnoty, na které se ptáte, dnes nejsou tak ceněny jako v minulosti. Zejména, když máte denně na obrazovkách přesně opačné negativní příklady v našich vrcholných představitelích a bere se to pak jako normál. O to citlivěji se musí tyto hodnoty předkládat a dostávat do mysli těch dorůstajících stvoření, které máte na starosti a nesete za ně značný díl zodpovědnosti.

Jaroslavu Hrabcovi je 63 let a pracuje jako vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje. Bydlí v Uherském Hradišti a ve skautském hnutí působí od roku 1968. Byl postupně členem, rádcem, oddílovým rádcem, vedoucím oddílu, předsedou okresní rady Junáka, členem krajské rady Junáka, vedoucím oddílu Kmene dospělých (old skautů), členem čestného Svojsíkova oddílu. Mezi jeho další záliby patří příroda, historie a vlastivěda regionu, drobná užitková grafika – sběratelství ex libris. Je také členem Expedice Chřiby.

Vybraná významná data historie skautingu v Uherském Hradišti v bodech během 100 let existence organizace

1920 – vznik skautingu v Uherském Hradišti. Založen chlapecký oddíl z podnětu Bohumila a Ladislava Šupkových, vůdcem oddílu učitel Cyril Řezníček,

1924 – Marie Januštíková, matka Elmara Klose, zvolena první župní zpravodajkou Slovácké župy; sídlo župy převedeno do Uherského Hradiště;

1925 – Elmar Klos zakládá první smečku vlčat (jednu z prvních na Moravě);

vznik dívčího oddílu, vedoucí učitelka Anna Havlínová-Heranová

1929 – 4. oddíl se mění na Klub Řvavých OS 34 pod vedením Elmara Klose

1933 – tábor pod Břesteckou skalou spojený se zahájením stavby srubu; členové OS Klubu Řvavých staví kamenný základ srubu

1936 – začínají vycházet Zkazky kmene Řvavých

1937 – Po výstavě Slovácka získávají skauti za klubovnu Slováckou búdu

1940 – skautská organizace německou okupační mocí zakázána, majetek zabaven

1945 – 1. obnovení činnosti Junáka; vedení města přiděluje Slováckou búdu opět skautům jako klubovnu. Vrácen je později i srub pod Břesteckou skalou. První poválečný vůdce střediska je Mojmír Vyoral (Bejby), vedoucím okrsku je Dušan Beneš, později František Petlan

1950 – činnost Junáka komunistickou vládou zakázána

1968 – 2. obnovení činnosti Junáka; 23. 4. – obnovení činnosti Junáka v Uherském Hradišti; klubovna střediska v areálu sboru dobrovolných hasičů u řeky Moravy; vedoucí střediska Fera Petlan

1970 – třetí zákaz činnosti Junáka; k 15. 9. 1970; středisko pokračuje v činnosti pod hlavičkou PO; vedoucí střediska Alois Langer (Rikitan); sloučení s Českou tábornickou unií a PS Bílý tesák

1971 – poslední tábor ve skautských krojích na nově získané louce u Starých Hutí;

1972 – stavba srubu na St. Hutích; vznik Klubu přátel Psohlavců

1973 – zahájení plesové tradice- 1. Ples Psohlavců

1974 – Psohlavci se stávají samostatným právním subjektem a začleňují se pod Sdružený klub pracujících ROH v Uh. Hradišti

1989 – 2. 12 - 3. obnovení činnosti Junáka

1990 – 6. 2. – obnovení činnosti skautského střediska Psohlavci Uherské Hradiště; vůdcem střediska zvolen Jiří Kamas (Sam)

1993 – ve spolupráci s Knihovnou BBB vydány Staré pověsti skautské z Uh. Hradiště aneb Z letopisů kmene Řvavých, sepsaných Dušanem Benešem jako základ historie skautingu v Uh. Hradišti

1995 – 75. výročí skautingu v Uh. Hradišti; ve Zpravodaji města vychází na pokračování historie skautingu v Uh. Hradišti; Starosta města předal k 75. výročí nový vyšívaný střediskový prapor s darovací stuhou

1997 – město Uh. Hradiště postiženo povodní; zaplaven areál u Moravy, zaplaven suterén klubovny, poničeno arboretum

2000 – výstava k 80. výročí skautingu v Uh. Hradišti v chodbě Jezuitské koleje; vydáni dvoudílných Zkazek kmene Řvavých

2010 – 90. výročí skautingu v Uh. Hradišti; přijetí vedení střediska a oddílů starostou města na radnici;

2012 – výročí 100. let skautingu v ČR; výstava o skautingu v kině Hvězda

2020 – 100. výročí vzniku skautingu v Uherském Hradišti