Náprava akustiky v hlucké ZUŠce vyjde na půl milionu

Nová speciální izolace, zdemontování obkladů i umyvadel v každé z učeben, vystavění nové příčky, demontáž stropu, položení odlišné izolace a jiného sádrokartonu a pořízení takzvaného akustického pohlcovače.

Kino v Hluku. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Blanka Malušová

Problémy, s nimiž se učitelé i žáci Základní umělecké školy (ZUŠ) v Hluku potýkají od letošního školního roku, kdy se přestěhovali do nové přístavby tamního kina, by měla vyřešit rozsáhlá rekonstrukce nedávno zbudovaného prostoru. Aby se při výuce třídy už nemusely překřikovat, spolknou další úpravy ještě půl milionu korun. Začít by se mělo o letních prázdninách.

„Jsem rád, že se věci konečně daly do pohybu. Od začátku výuky jsme nebyli se zvukovou izolací jednotlivých učeben spokojeni. Naštěstí se tomu vedení města postavilo čelem a vše vypadá, že se rozhýbalo správným směrem,“ pochvaloval si závěry posledního zastupitelstva Hluku vedoucí ZUŠky v Hluku Radovan Říha.

Přestože další zásahy do vnitřních prostor školy spolknou značnou sumu, v Hluku jsou připraveni zaplatit pouze zlomek z celkové ceny. Většina nákladů by totiž podle starosty Hluku Martina Křižana měla jít za projektantem přístavby kina. „Zaplatíme z našeho rozpočtu pouze to, co bychom museli pořídit už na prvopočátku, aby zvuková izolace byla účinná. Vícepráce a vzniklé náklady na zásah do příček či do stropu vyčíslíme projektantovi,“ upřesnil Martin Křižan.

Zdali komplikacím šlo předejít ještě před otevřením školních dveří, je podle něj složité odpovědět. „Chyba určitě byla v tom, že nebyla vypracována zvuková studie, přestože šlo o prostory, kde měla působit ZUŠka. V samotných požadavcích města na projektanta tato podmínka nebyla a ani sám projektant si ji neudělal,“ vysvětlil starosta Hluku.

Nástavbu kina měl přitom na starosti zkušený Petr Vaculík, za nímž stojí i rekonstrukce třetího a čtvrtého patra obchodního domu Delta v Uherském Hradišti, v němž působí Základní umělecká škola Slovácko. „Do konce kariéry jsem se poučil a rozhodně u podobných úkolů nechám zpracovat i zvukovou studii,“ kroutil hlavou nad projektem, díky kterému mu přibyly vrásky na čele.

Dohadovat se na míře zavinění se však s městem nehodlá. „Už poprvé, když mi byly ukázány špatné výsledky akustiky, mi bylo jasné, že je něco špatně. Nechci chodit po zbytek života kanály a taky se za svoji práci nestydím, a když je někde chyba, tak ji přiznám. I proto jsem připraven zaplatit náklady, které vzniknou kvůli dalším zásahům v ZUŠce,“ dodal Petr Vaculík.