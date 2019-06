„Poslanci potřebovali odjet do Prahy a chtěli být u hlasování,“ vysvětloval přesunutí termínu po ukončení zastupitelstva hejtman Jiří Čunek. Věří, že v pátek vše dobře dopadne.

„Máme vitální dítě před porodem. Tak v 36. týdnu těhotenství,“ vysvětlil.

„Hejtman si z nás dělá šprťouchlata,“ komentoval rozhodnutí lídr opozice Tomáš Pajonk.

Hejtmanův sen o nové krajské nemocnici žije dál. Jiří Čunek se optimisticky i přes všechny diskuze nevzdává a možnost rekonstrukce stávajícího areálu stále nepřipouští.

„Vždy bude dražší rekonstruovat než stavět,“ komentoval.

VÝTKY I HRA NA CITY

Deset hodin jednání, rozprav a diskuzí. Došlo i na zvýšení hlasu, výtky, emotivní projevy. Hra na city. Dlouhé minuty zastupitelé poslouchali argumenty pro výstavbu Nové krajské Baťovy nemocnice ve Zlíně i proti Investičnímu záměru za osm miliard. K tomu výzvy a rady, jak hlasovat.

Srovnávaly se varianty rekonstrukce stávajícího areálu a nové výstavby. Řešily posudky k posudkům. Fakta se točila v kruhu.

„Všichni chceme dobrou nemocnici a dobré zdravotnictví,“ uvedl Radomil Kop z hnutí ANO.

„Ale všichni tady jen politikaří,“ sdělil.

„Péče v nové nemocnici nebude ani lepší, ani horší. Nezmění se přesunutím zařízení do jiné budovy,“ reagoval Tomáš Pajonk za Svobodné. Podle Miroslava Adámka za STAN to byl skvěle připravený projekt.

„Hejtman to ani jinak neumí,“ nechal se slyšet.

Zajímavostí jistě je, že se ze zdravotních důvodů omluvil z pondělního zastupitelstva finanční náměstek hejtmana Jiří Sukop.

„Zvládneme to jistě i bez něj,“ komentoval jeho nepřítomnost hejtman.

Sukop hrál přitom na minulém zastupitelstvu hlavní roli. I díky jeho námitkám na souběh dvou finančně nákladných akcí – šestimiliardové dopravy a osmimiliardové nemocnice – bylo dubnové zastupitelstvo odročeno na 17. června.

Hejtman vyhověl jeho požadavkům na snížení toku peněz do dopravy a splnil i další podmínky hnutí ANO.

Co také zaznělo na pondělním jednání

„V současné nemocnici mají v porodnici až 35 stupňů na porodních sálech. Z tohoto důvodu nechtějí rodičky do nemocnice vůbec jít. To by nás i nadále čekalo, pokud bychom areál rekonstruovali.“

Hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL)

„Než jsem se dostal na řadu, už jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. Já jsem důchodce. A jak se říká, když nám nepřidáte, tak my vám neumřeme.“

Zastupitel Stanislav Mišák (ČSSD) se pokusil odlehčit atmoféru

„Vy si svoje znalce platíte z našich peněz. Naše posudky kraj nestály ani korunu. Tito znalci, které veřejně, pane hejtmane, dehonestujete v přímém přenosu, přitom netvrdí, že jsou proti výstavbě nové nemocnice. Jen upozorňují na možná rizika.“ Zastupitel Ivo Valenta (Soukromníci )

„Nebude to prostě ferrari, ale slušná škodovka.“

Zastupitel Jaroslav Kučera k variantě rekonstrukce stávajícího areálu

„Jsem přísný abstinent.“ Vladislav Varmuža ze společnosti Flagro, která vypracovala srovnávací posudek

„Tak to proto se vidíme poprvé.“ Hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL)

„Kdyby Tomáš Baťa takto dlouho zvažoval, co má udělat, nikdy by nemohl být tak progresivní.“

Michaela Blahová (KDU-ČSL)

„Pokud neprojde nová nemocnice, vrátíme se o deset let zpět.“ Zastupitel Aleš Dufek (KDU-ČSL)

„Nedostatek personálu je problém, který se jen tak rychle nevyřeší. Nemůžeme se tvářit, že to problém není.“

Šéf nemocnic kraje Radomír Maráček

„Dvanáct let nejistoty při přestavbě nemocnice je podle mě moc. S novou nemocnicí bychom byli metropolitním městem s něčím, co nikdo nemá a mít nebude.“

Zastupitel Miroslav Adámek (STAN)

Ani jedna z variant není příliš špatná.

Pro lidi z Luhačovicka, Slavičínska, Valašskokloboucka bude ale nemocnice dál a zastavíme zelenou plochu. Rekonstrukce může být nepříjemná, ale může tady pak být dalších sto let.

Zastupitel Tomáš Pajonk (Svobodní)