Nalezené urny uloží do hrobů. Trestní oznámení nepodají

K zásadnímu rozhodnutí došlo tuto středu v případu čtrnácti nalezených uren s lidskými ostatky za hřbitovní zdí v Kunovicích.

Ty na místo tajně pohodil dnes již bývalý hrobník s úmyslem, že je uloží do hrobů později.

Urny objevil zaměstnanec městského úřadu při sečení trávy. O události jsme informovali ve středečním vydání Deníku.

Vedení města na středeční odpoledne svolalo schůzi pozůstalých a dotčeného hrobníka. Poškození se na setkání usnesli, že nebudou v této věci podávat trestní oznámení, jak někteří původně plánovali.

„Ptali se každého zvlášť, shodli jsme se, že to nebude potřeba. Myslím, že se to nakonec celkem rozumně vyřešilo,“ popsal výsledky jednání jeden ze zúčastněných pozůstalých Jan Blažek.

Společným zájmem všech je tak podle něj to, aby byly všechny urny uloženy tam, kam patří. O to se postará město. Urny s ostatky uloží do hrobů na náklady bývalého hrobníka.

„Domluvili jsme se s pozůstalými, že u toho budou,“ dodala starostka města Ivana Majíčková.

Autor: Matěj Maděra