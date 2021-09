„Počty nakažených začínají růst a jedinou cestou, jak odvrátit krizi a zhoršení epidemické situace, je očkování. Aktuálně máme naočkovaných necelých 53 procent obyvatel Zlínského kraje. To je málo k tomu, abychom mohli být klidní. Lidé by si měli uvědomit, že jde o jejich zdraví a očkování je může ochránit před vážným průběhem onemocnění. Z nemocnic po celé republice přichází informace, že hospitalizovaní s těžkým průběhem covidu jsou z drtivé většiny neočkovaní,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

K očkování mohou zájemci využít 11 míst ve Zlínském kraji. V devíti z nich je možné se nechat očkovat bez předchozí registrace. S očkováním pomáhají také mobilní týmy zdravotníků, které vyjíždějí do obcí, z nichž to lidé mají do očkovacích míst daleko. Seznam očkovacích míst ve Zlínském kraji zájemci najdou na krajských webových stránkách.

„Očkování a dodržování hygienických opatření je způsob, jak předejít komplikacím a zatížení nemocnic. Vždyť i historie dokazuje, že očkování pomohlo vymýtit řadu nemocí, například dětskou obrnu, záškrt. I proti covidu-19 můžeme bojovat vakcinací. Stačí toho využít a nechat se očkovat,“ dodal hejtman Radim Holiš.