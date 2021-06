Po počátečním zjištění výskytu nákazy v tamní mateřské škole, došlo minulý týden k jejímu uzavření.

Následně se covid-19 rozšířil i na základní školu a po zvýšení počtu nemocných na bezmála tři desítky, skončili v karanténě páťáci, druhá třída a nakonec i kuchařky ze školní kuchyně. Dvoudenní uzavření celé bánovské školy posloužilo ke kompletnímu otestování jejích žáků i personálu.

„Od středy 9. června byla v Bánově na základní škole obnovena výuka. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje potvrdila negativní výsledky všech v úterý provedených PCR testů formou poolování,“ uvedla mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.

Starosta Bánova Marek Mahdal neskrýval z této informace nadšení.

Pátek 11. června bude podle jeho slov velmi důležitým dnem pro tamní školáky.

„Je to výborná zpráva. Páťákům končí karanténa ve čtvrtek, v pátek přijdou do školy, otestují se a doma budou čekat na výsledky. Také uzávěra školní kuchyně končí ve čtvrtek a v pátek už bude fungovat, protože i kuchařkám končí karanténa. V pátek se také vrací do školy žáci 2. A. A v pátek rovněž bude Krajská hygienická stanice Zlínského kraje rozhodovat o tom, jestli otevřeme školku,“ řekl Deníku Marek Mahdal.

V mateřské škole bylo potvrzeno 17 nakažených osob.

V Základní škole Bánov, která je spádovou pro děti z obcí Bánov, Suchá Loz a Bystřice pod Lopeníkem, bylo potvrzeno onemocnění covid-19 u 11 osob.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje zavedla ihned po prvním potvrzeném případu protiepidemická opatření a byly vytrasovány rizikové kontakty.