Dosavadní smlouva uzavřená mezi Hradištěm a dodavatelem E.ON totiž počítá se sazbou téměř 1900 korun bez DPH za megawatt hodinu. Konkurence přitom podle nájemníků přichází až s o třetinu levnější nabídkou.

„Je zcela běžné, že město soutěží v tendru dodavatele, který nabídne nejlepší podmínky. Ne ale v Hradišti, kde je už roky uzavřena smlouva s jedinou společností, jejíž ceny energie jsou jedny z nejvyšších. Za osvětlení chodeb, provoz výtahů a dalšího tak nájemníci v městských bytech platí zbytečně vysoké částky,“ kroutil hlavou Radek Miškeřík, který kandidoval za opozici (Nestraníci) do hradišťského zastupitelstva a je zároveň nájemníkem bytu v městském objektu.

Úsporu v rámci několika stovek měsíčně by přitom uvítali i nájemníci dalších hradišťských bytů. Takových domů má město na šedesát. „Někomu se to může zdát jako malá částka, ale pokud by se cena snížila a něco se ušetřilo, rozhodně bych to uvítala. Ceny energií navíc každoročně rostou a v budoucnu by se mohlo soutěžením ušetřit daleko více,“ vysvětlila Lenka Musilová.

Hradiště doposud soutěžilo pouze dodavatele elektrické energie v domech využívaných samotným městem či jeho příspěvkovými organizacemi. Podle slov mluvčího uherskohradišťské radnice Jana Pášmy nebyly společné prostory bytovek soutěženy kvůli jejich malému odběru. „Při porovnání mezi nabídkami trhu by se jednalo o uspořenou částku v řádu několika desítek korun ročně na jeden byt,“ upřesnil Jan Pášma.

K informacím Radka Miškeříka, který svá slova zakládal na konkurenční nabídce snižující cenu energie téměř o třetinu, se nechtěl prozatím Jan Pášma vyjadřovat. „Nejsme v tomto okamžiku schopni bez detailního prostudování odpovědět. Město se nicméně v současnosti chystá oslovit více dodavatelů energií a vybrat toho z nich, který nabídne nejpříznivější podmínky,“ dodal Jan Pášma. Nájemníci by se tak už v brzké době mohli dočkat, navzdory narůstajícím cenám energií, podstatných úspor za provoz společných prostor.