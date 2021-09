„Věřím, že náš dlouho připravovaný film může být divácky atraktivním dílem, které složité téma nezjednoduší a na jehož konci zvítězí, i přes všechny následky, láska. A to nikoli nad svobodou, ale spolu s ní,“ okomentoval film režisér Petr Januschka.

Natáčení snímku se mělo uskutečnit v roce 2020, ale zhatila jej pandemie koronaviru, takže muselo být odloženo. Do mezinárodní a české festivalové distribuce by se měl film dostat v průběhu příštího roku.

Oba vzpomínají na pionýrský tábor, kde se ve třinácti letech poznali, a jejich stará náklonnost rychle ožívá. Škádlí se a polemizují o tom, co je skutečné dobrodružství a opravdová svoboda a každá odpověď, pohled či letmý dotek upevňují pouto, které mezi nimi znovu vzniká. Po romantické noci ale přichází chladné ráno nad Atlantikem, které oba nečekaně postaví před fatální životní rozhodnutí.

Interiér Tupolevu hrál roli letounu Iljušin Il-62 na lince z Prahy do Havany. Na jeho palubě se potkávají dva mladí lidé před třicítkou – Jindřich (Jiří Mádl) a Eva (Judit Bárdos).

Do Kunovic dorazil vládní speciál TU-154 rozebraný a po silnici v září 2016. Šlo o největší přepravu letounu po zemi v historii České republiky. Zhruba rok a půl dávali nadšenci z muzea Tupolev zase dohromady, aby byl v srpnu 2018 připraven na oficiální představení veřejnosti.

„Hlavní roli v něm hrál dopravní letoun Tupolev TU-154 M, Naganský expres, bývalý vládní speciál, který dopravil v roce 1998 domů zlaté české hokejisty z olympiády v japonském Naganu. V roce 2007 dosloužil a vyřazený letoun stál na základně v Praze-Kbelích do doby, kdy si ho do šroubku rozebrali nadšenci z Leteckého muzea v Kunovicích, kteří ho tam seskládali dohromady,“ svěřil se ředitel muzea Martin Hrabec.

Naganský expres se ve filmu vydal na let do Havany. | Foto: Adam Mráček

